ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा पर नहीं शादी का कोई प्रेशर, बोलीं- उन्होंने कहा हमें तुमसे कोई उम्मीद...

ऋतिक रोशन और सबा आजाद सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर प्यार लुटाते रहते हैं और एक-दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। फैंस जानना चाहते हैं कि दोनों आखिर शादी कब करेंगे तो इस पर अब सबा ने अपना रिएक्शन दिया है।

ऋतिक रोशन और सबा आजाद काफी समय से रिलेशन में हैं। दोनों एक-दूसरे के साथ वेकेशन पर जाते रहते हैं और सबा, ऋतिक के परिवार के भी काफी करीब हैं और उनके घर परिवार से मिलने भी जाती रहती हैं। फैंस तो चाहते हैं कि दोनों जल्द शादी कर लें, लेकिन अभी दोनों का ऐसा कोई प्लान नहीं हैं। वहीं सबा ने हाल ही में बताया कि उनके परिवार वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है शादी को लेकर।

शादी को लेकर क्या बोलीं सबा सबा ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, 'जब मैं 6 साल की थी, मेरे पैरेंट्स ने मुझे समझाया था कि बेटा अगर आपका मन नहीं है तो आप शादी मत करना। हम तुमसे इस चीज को लेकर कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। तो बस इसलिए मुझे कभी मेरे परिवार की तरफ से कोई प्रेशर नहीं मिला लाइफ में।'

एक्टर के नाते लालची हैं सबा सबा ने आगे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बात करते हुए कहा, ‘मैं एक एक्टर के नाते बहुत लालची हूं। मुझे वो पार्ट पसंद हैं जहां मैं खुद को अप्लाई कर सकूं खुद में। किसी ऐसे किरदार को निभाना जो मेरे जैसे किसी शहर में रहती हो इससे ज्यादा एक्साइटमेंट आता है किसी और की जर्नी का हिस्सा बनना और उनकी जर्नी में कदम रखना। ऐसे किरदार मुझे पसंद हैं।’