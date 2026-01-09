Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडHrithik Roshan Ex Wife Sussanne Khan Father Emotional Note for Actor says their separation was not bitter
ऋतिक के बर्थ डे से एक दिन पहले सुजैन के पिता ने याद की एक्टर संग पहली मुलाकात, बेटी के तलाक पर बोले…

ऋतिक के बर्थ डे से एक दिन पहले सुजैन के पिता ने याद की एक्टर संग पहली मुलाकात, बेटी के तलाक पर बोले…

संक्षेप:

ऋतिक रोशन के जन्मदिन से एक दिन पहले ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान के पिता संजय ने एक्टर के लिए पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में उन्होंने ऋतिक और सुजैन की तलाक का भी जिक्र किया है। साथ में उन्होंने एक्टर संग अपनी पहली मुलाकात को भी याद किया है।

Jan 09, 2026 07:49 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऋतिक रोशन 10 जनवरी को अपना जन्मदिन मनाएंगे। एक्टर के जन्मदिन से एक दिन पहले एक्टर की एक्स वाइफ सुजैन खान के पिता संजय खान ने ऋतिक रोशन के लिए एक लंबा पोस्ट लिखा है। इस बर्थ डे पोस्ट में संजय खान ने ऋतिक संग अपनी पहली मुलाकात को याद किया है। इसी पोस्ट में उन्होंने सुजैन और ऋतिक रोशन के तलाक का भी जिक्र किया है। ऋतिक की तारीफ करते हुए संजय खान ने लिखा है कि ऋतिक एक बहुत ही शानदार एक्टर हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

संजय खान की ऋतिक से कैसे हुई थी पहली मुलाकात

ऋतिक संग पहली मुलाकात को याद करते हुए संजय खान ने बताया कि ऋतिक से उनकी मुलाकात ज़ायेद खान की वजह से हुई थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्हें अपनी मॉर्निंग राइड्स के लिए नई साइकल चाहिए थी। इस बात का जिक्र उन्होंने जायेद के सामने किया। तब जायेद ने कहा कि इस बारे में ऋतिक उन्हें सही सलाह देख सकते हैं।

ऋतिक से पहली ही मुलाकात में इम्प्रेस हो गए थे संजय खान

संजय खान ने कहा कि ऋतिक एक दिन उनके पास साइकल के लेटेस्ट मॉडल्स की डिटेल्स के साथ पहुंचे। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। संजय ने लिखा ऋतिक ने जिस कॉन्फिडेंस से उन्हें ये सब समझाया वो उससे काफी इम्प्रेस हो गए। उन्होंने कहा कि तब उन्हें नहीं पता था कि ऋतिक और उनकी बेटी की शादी होगी और ऋतिक उनके परिवार का हिस्सा बनेंगे।

ये भी पढ़ें:ऋतिक रोशन के दोनों बेटों को पहचानना मुश्किल, भाई की शादी में एक्टर ने किया डांस

सुजैन के तलाक पर क्या बोले संजय खान

संजय ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि आज ऋतिक इंडस्ट्री के सबसे फाइन एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने लिखा कि ऋतिक और सुजैन का तलाक बहुत ग्रेसफुल था, उसमें कड़वाहट नहीं थी। उन्होंने अपने नाती रेहान और रिदान का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्त को मजाक में कहता हूं कि सुजैन ने ऋतिक को हुकुम के इक्के दिए हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Hrithik Roshan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।