ऋतिक के बर्थ डे से एक दिन पहले सुजैन के पिता ने याद की एक्टर संग पहली मुलाकात, बेटी के तलाक पर बोले…

संक्षेप: ऋतिक रोशन के जन्मदिन से एक दिन पहले ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान के पिता संजय ने एक्टर के लिए पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में उन्होंने ऋतिक और सुजैन की तलाक का भी जिक्र किया है। साथ में उन्होंने एक्टर संग अपनी पहली मुलाकात को भी याद किया है।

ऋतिक रोशन 10 जनवरी को अपना जन्मदिन मनाएंगे। एक्टर के जन्मदिन से एक दिन पहले एक्टर की एक्स वाइफ सुजैन खान के पिता संजय खान ने ऋतिक रोशन के लिए एक लंबा पोस्ट लिखा है। इस बर्थ डे पोस्ट में संजय खान ने ऋतिक संग अपनी पहली मुलाकात को याद किया है। इसी पोस्ट में उन्होंने सुजैन और ऋतिक रोशन के तलाक का भी जिक्र किया है। ऋतिक की तारीफ करते हुए संजय खान ने लिखा है कि ऋतिक एक बहुत ही शानदार एक्टर हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

संजय खान की ऋतिक से कैसे हुई थी पहली मुलाकात ऋतिक संग पहली मुलाकात को याद करते हुए संजय खान ने बताया कि ऋतिक से उनकी मुलाकात ज़ायेद खान की वजह से हुई थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्हें अपनी मॉर्निंग राइड्स के लिए नई साइकल चाहिए थी। इस बात का जिक्र उन्होंने जायेद के सामने किया। तब जायेद ने कहा कि इस बारे में ऋतिक उन्हें सही सलाह देख सकते हैं।

ऋतिक से पहली ही मुलाकात में इम्प्रेस हो गए थे संजय खान संजय खान ने कहा कि ऋतिक एक दिन उनके पास साइकल के लेटेस्ट मॉडल्स की डिटेल्स के साथ पहुंचे। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। संजय ने लिखा ऋतिक ने जिस कॉन्फिडेंस से उन्हें ये सब समझाया वो उससे काफी इम्प्रेस हो गए। उन्होंने कहा कि तब उन्हें नहीं पता था कि ऋतिक और उनकी बेटी की शादी होगी और ऋतिक उनके परिवार का हिस्सा बनेंगे।