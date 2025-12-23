Hindustan Hindi News
ऋतिक रोशन के दोनों बेटों को पहचानना मुश्किल, भाई की शादी में एक्टर ने किया बाराती डांस

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और उनके दोनों बेटों को कजिन की शादी में देखा गया है। ऋतिक ने अपने दोनों बेटों के साथ ना सिर्फ बाराती बन डांस किया, बल्कि बड़े भाई की जिम्मेदारी भी निभाई है। ये वीडियो पसंद किया जा रहा है।

Dec 23, 2025 09:13 pm IST
बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन हाल में चचेरे भाई एहसान की बारात में बाराती बनकर पहुंचे हैं। एक्टर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें अपने दोनों बेटे रेहान और रिदान के साथ बारातियों की तरह नाचते देखा गया है। इस मौके पर उनके पिता राकेश रोशन और चाचा राजेश रोशन भी साथ नजर आए। ऋतिक ने भाई की शादी में ग्रे रंग की शेरवानी के साथ डिज़ाइनर जैकेट और सिर पर पगड़ी पहनी हुई थी। उनकी चचेरी बहन और एक्ट्रेस पश्मीना रोशन भी साथ थिरकती नजर आई।

रोशन परिवार एक साथ

राजेश रोशन के बेटे एहसान रोशन ने आज अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से शादी की है। खुद ऋतिक इ भी शादी की तस्वीर शेयर की है जिसके कैप्शन में एक्टर ने लिखा है, “द रोशन” लिखा हुआ है। इस तस्वीर में एहसान अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ पोज दे रहे हैं। राजेश रोशन अपनी पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं। राकेश रोशन और पत्नी पिंकी रोशन, बहन पश्मीना रोशन नजर आ रहे हैं। इनके अलावा ऋतिक रोशन के दोनों बेटे रेहान और रिदान पोज करते दिख रहे हैं। इस तस्वीर में दोनों बेटों को पहचानना मुश्किल लगेगा। दोनों पिता की तरह खूबसूरत और तस्वीर के लिए पोज दे रहे हैं। ऋतिक रोशन के दोनों बेटे लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे पारिवारिक मौकों पर अक्सर उन्हें साथ देखा जाता है।

ऋतिक की आने वाली फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो ऋतिक रोशन को आखिरी बार अगस्त में रिलीज हुई फिल्म वॉर 2 में देखा गया था। फिल्म में जूनियर एनटीआर ने भी काम किया था। दो बड़े सुपरस्टार्स के बाद भी ये फिल्म ऑडियंस पर कोई खास छाप नहीं छोड़ पाई। वहीं दूसरी तरफ खबरें हैं कि ऋतिक क्रिश फ्रंचाइजी की अगली फिल्म पर ध्यान दे रहे हैं। इस फिल्म में एक्टिंग करने के साथ डायरेक्शन का काम भी खुद ऋतिक संभालने वाले हैं। फिल्म की रिलीज से जुड़ी फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आई है।

Hrithik Roshan

