Main Vaapas Aaunga: 1 घंटे की मीटिंग, 3 महीने का इंतजार..., वेदांग रैना को कैसे मिला मैं वापस आऊंगा में काम?
Imtiaz Ali Film: फराह खान के व्लॉग में वेदांग रैना ने बताया कि कैसे उन्हें इम्तियाज अली की फिल्म में काम मिला। फराह ने पूछा कि क्या इम्तियाज ने जिगरा देखकर वेदांग को फिल्म में कास्ट किया?
वेदांग रैना की फिल्म मैं वापस आऊंगा सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ये एक पीरियॉडिक लव स्टोरी फिल्म है। फराह खान के व्लॉग में बातचीत के दौरान वेदांग ने बताया कि उन्हें फिल्म में रोल कैसे मिला? फराह ने पूछा कि क्या जिगरा देखने के बाद इम्तियाज ने उन्हें ये रोल ऑफर किया? इसपर वेदांग ने बताया कि इम्तियाज अली ने अभी तक वेदांग की जिगरा नहीं देखी है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए इम्तियाज और वेदांग की करीब 1 घंटा मीटिंग चली थी। उसके बाद भी वेदांग को तीन महीने का इंतजार करना पड़ा था।
इम्तियाज और शरवरी से फराह खान का सवाल?
फराह खान अपने व्लॉग के लिए वेदांग रैना के घर पहुंचीं। यहां वेदांग के साथ उनकी को-स्टार शरवरी वाघ भी नजर आईं। फराह ने वेदांग और शरवरी से पूछा कि उन्हें कैसे इम्तियाज की फिल्म मिली? वेदांग ने जवाब देते हुए कहा कि दोनों को फिल्म मिलने की कहानी लगभग एक जैसी है।
वेदांग ने कहा कि उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया था। इसपर फराह ने पूछा कि इम्तियाज ने वेदांग को उनकी किसी फिल्म को देखने के बाद बुलाया होगा? क्या उन्होंने जिगरा देखने के बाद बुलाया था? इस सवाल के जवाब में वेदांग ने बताया कि इम्तियाज ने उनकी फिल्म आर्चीज देखी थी। वेदांग ने ये भी बताया कि इम्तियाज ने अभी तक उनकी फिल्म जिगरा नहीं देखी है।
1 घंटे हुई इम्तियाज और वेदांग की मीटिंग
वेदांग ने पहली मीटिंग के बारे में बात करते हुए कहा कि उनकी मीटिंग लगभग 1 घंटे की थी। उस दौरान उन दोनों ने म्यूजिक, कल्चर, खाना और कश्मीर को लेकर बात की। वेदांग ने कहा कि वो कश्मीर से आते हैं और इम्तियाज को कश्मीर से काफी लगाव है। वेदांग ने कहा कि इम्तियाज को फिल्म के लिए एक तरह का दिखने वाला यंगर लड़का चाहिए था। मीटिंग पर जाने से पहले वेदांग को ये बात नहीं पता थी कि इम्तियाज कास्टिंग के लिए क्या ढूंढ रहे हैं।
दूसरी मीटिंग के लिए वेदांग ने किया 3 महीने का इंतजार
वेदांग ने कहा कि उनकी ये 1 घंटे की मीटिंग काफी अच्छी थी। वो उस मीटिंग के बाद घर आ गए थे। घर आने के बाद वेदांग ने तीन महीने इंतजार किया। तीन महीने बाद उनकी इम्तियाज की दोबारा मीटिंग हुई। फरहा खान ने पूछा कि क्या तीन महीने बाद उन्हें फिल्म मिल गई थी। वेदांग ने बताया कि तीन महीने बाद हुई दूसरी मीटिंग के बाद भी उन्हें फिल्म नहीं मिली थी। उसके कुछ और महीने बाद वेदांग को इम्तियाज अली की फिल्म मिली।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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