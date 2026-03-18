धुरंधर 2 देखने का है प्लान? जानें कैसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं टिकट और कहां मिलेगा डिस्काउंट
धुरंधर 2 देखने का प्लान है और ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो यहां बताए गए दो ऑप्शंस फॉलो कर सकते हैं। आप बुक माय शो और डिस्ट्रिक्ट ऐप से टिकट ले सकते हैं। यहां तरीका जान लें।
धुरंधर 2 के फैन्स के इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। 19 मार्च को फिल्म ऑफिशियली रिलीज हो रही है। रिलीज डेट के पहले 18 मार्च से फिल्म के प्रिव्यू शोज भी चल रहे हैं। ये शोज शाम 5 बजे से शुरू होकर रात 11.45 तक हैं। फिल्म करीब 4 घंटे की है, सोशल मीडिया पर लेट शो देखने वालों के लिए कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। अगर आप फिल्म देखने का मन बना रहे हैं तो यहां जान ले बुक माय शो और डिस्ट्रिक्ट ऐप पर फिल्म का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बुक नहीं करना चाहते तो थिएटर जाकर वॉक-इन टिकट भी ले सकते हैं।
ऐसे बुक करें टिकट
- अगर आपके पास ऐप नहीं है तो सबसे पहले BookMyShow ऐप डाउनलोड करें।
- ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी लोकेशन सेच करें और आसपास के सिनेमाघर देखें
- अब फिल्म सर्च करें Dhurandhar The Revenge इसके बाद Book Tickets पर क्लिक करें।
- इसके बाद आप अपने शो का टाइम और सीट सिलेक्ट करें। अगर आप 18 को बुक कर रहे हैं तो कई शोज दिख जाएंगे।
- यूपीआई से पेमेंट करके आप बुकिंग कम्प्लीट कर सकते हैं।
- आपको ई-टिकट मिल जाएगा जिसे आप थिएटर में दिखाकर फिल्म का मजा ले सकते हैं।
- आपको फिल्म 2डी, आईमैक्स 2डी वगैरह जिस फॉर्मैट में देखनी है, चुन सकते हैं। सबके टिकट प्राइस में भी फर्क होगा।
डिस्ट्रिक्ट ऐप से ऐसे करें बुक
- अगर आप डिस्ट्रिक्ट ऐप पर बुक करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करें
- ऐप डाउनलोड और लॉगिन सबसे पहले Play Store या App Store से District by Zomato ऐप डाउनलोड करें और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
- शहर चुनें: ऐप ओपन होते ही अपना शहर (जैसे- दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु आदि) सिलेक्ट करें या लोकेशन परमिशन दें।
- मूवी सेक्शन पर जाएं: होम स्क्रीन पर आपको 'Movies' का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
- फिल्म चुनें: फिल्मों की लिस्ट में से अपनी फिल्म Dhurandhar 2 पर क्लिक करें।
- थिएटर और शो टाइम: अब 'Book Tickets' पर क्लिक करें। अपनी पसंद का सिनेमा हॉल (PVR, INOX, Cinepolis आदि), तारीख और समय चुनें।
- सीट सिलेक्शन: स्क्रीन लेआउट को देखकर अपनी पसंदीदा सीटें चुनें और 'Proceed' करें।
- पेमेंट करें: आप UPI (GPay, PhonePe), डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट पूरा करें।
- टिकट लें: पेमेंटहोने के बाद आपका ई-टिकट ऐप के Booking सेक्शन में दिख जाएगा, आप एसएमएस और मेल भी चेक कर सकते हैं।
अगर आप डिस्ट्रिक्ट ऐप पर पहली बार बुकिंग कर रहे हैं, तो चेक करें कि कोई डिस्काउंट कोड है या नहीं, इससे आप 200 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। TAKE 100, FIRSTMOVE, FILM150, FILM200 जैसे कोड्स ट्राई करके देखें।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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