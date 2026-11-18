पैर में 4-4 किलो के घुंघरू पहनकर की प्रैक्टिस, श्रद्धा कपूर ने यूं की ईठा के लिए तैयारी
Shraddha Kapoor: श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' थिएटर्स में 4 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म की कहानी एक लीजेंडरी लावणी डांसर की जिंदगी पर बेस्ड है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म 'ईठा' अनाउंसमेंट के वक्त से ही चर्चा में बनी हुई है। सिनेमाघरों में 4 दिसंबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म में श्रद्धा कपूर ही लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी। यह एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म होगी, जिसकी तैयारी में श्रद्धा कपूर ने जमकर पसीना बहाया है। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर महाराष्ट्र की प्रसिद्ध तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर का किरदार निभा रही हैं। उस टैलेंट को मैच करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। वह रोज 4-4 किलो के घुंघरू पहनकर घंटों तक प्रैक्टिस किया करती थीं।
लावणी के बारे में जीरो से सब सीखा
फिल्म के पहले गाने की लॉन्च पर श्रद्धा कपूर ने बताया कि यह फिल्म साइन करने से पहले तक वह लावणी के बारे में बिलकुल अनजान थीं। यानि उन्हें एक ऐसा रोल प्ले करना था, जिसके बारे में उन्हें सब कुछ शुरू से सीखना और समझना था। उन्हें एक ऐसी आर्ट फॉर्म को समझना था, जिसके बारे में पीढ़ियों से कहानियां चली आ रही हैं। श्रद्धा कपूर ने कई वर्कशॉप लीं, ताकि लावणी को गहराई से समझ सकें और परफॉर्मेंस में महारथ हासिल कर सकें। वह कई परफॉर्मर्स से भी मिलीं।
श्रद्धा कपूर के सामने यह थी चुनौती
श्रद्धा कपूर जब जानी-मानी आर्टिस्ट शकुंतला जी से मिलीं तो उन्होंने एक्ट्रेस को समझाया कि फुटवर्क तो प्रैक्टिस के जरिए सीखा जा सकता है, लेकिन इसमें चेहरा भी अहम भूमिका निभाता है। श्रद्धा कपूर ने बताया कि उन्हें बताया गया कि डांस तो इंसान सीख सकता है, लेकिन कब चेहरे पर कौन से हाव-भाव लाने हैं यह समझने के लिए इस आर्ट के साथ गहरा जुड़ाव होना बेहद जरूरी है। श्रद्धा कपूर भी इस रोल के लिए बेहद कमिटेड थीं, वह किसी भी तरह के फिजिकल और मेंटल बैरियर तोड़ रही थीं।
4 किलो के घुंघरू पहनकर की प्रैक्टिस
श्रद्धा कपूर इस किरदार की तैयारी के लिए रोज हर पांव में 4 किलो के घुंघरू पहनकर परफॉर्म कर रही थीं। वह लावणी के मूव्स और रिदम को परफेक्ट बनाने के लिए घंटों तक प्रैक्टिस कर रही थीं। एक्ट्रेस यह पक्का करना चाहती थीं कि जब वह कैमरा के सामने परफॉर्म करें तो ऐसा ना लगे कि वह कोई प्रैक्टिस किया हुआ एक्ट कर रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस नैचुरल लगनी चाहिए। डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर और प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने भी उनकी तैयारी और शूटिंग के दौरान काफी मदद की। एक शूट के दौरान जब श्रद्धा जख्मी हो गईं, तो टीम उनके साथ खड़ी रही।
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