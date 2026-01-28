Hindustan Hindi News
बॉलीवुड
अग्नीपथ में संजय दत्त के लुक की पूरी कहानी, हॉलीवुड के इस किरदार से लिया था आइडिया

अग्नीपथ में संजय दत्त के लुक की पूरी कहानी, हॉलीवुड के इस किरदार से लिया था आइडिया

संक्षेप:

Sanjay Dutt Look: कम लोग जानते हैं कि अग्नीपथ मूवी में संजय दत्त का लुक कोई नया आइडिया नहीं था। यह लुक पहली बार एक हॉलीवुड मूवी में क्रिएट किया गया था और तब यह लुक इत्तेफाक से तैयार हो गया था।

Jan 28, 2026 06:09 pm IST
साल 2012 में आई फिल्म 'अग्नीपथ' सुपरहिट रही थी। तकरीबन 60 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 195 करोड़ रुपये रहा था। फिल्म का निर्देशन करण मल्होत्रा ने किया था और इसका हर किरदार अपने आप में बहुत गहराई लिए हुए था। फिल्म में संजय दत्त ने कांचा चीना का किरदार निभाया था और उनका वो बिना आई ब्रो वाला बाल्ड लुक चर्चा का विषय रहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म में संजय दत्त का यह किरदार एक हॉलीवुड मूवी के कैरेक्टर से इंस्पार्ड था।

पहले अलग सोचा था हीरो का लुक

अग्नीपथ मूवी में संजय दत्ता का यह लुक असल में प्रेरित था 'अपोक्लिप्स नाउ' मूवी के किरदार कैप्टन कर्ट से। हॉलीवुड सुपरस्टार मार्लिन ब्रांडो ने यह रोल प्ले किया था और उस फिल्म में भी मार्लिन को यह लुक इत्तेफाकन ही रखना पड़ गया था। तो चलिए अब समझते हैं कि फिल्म 'अपोक्लिप्स नाउ' में यह लुक किस तरह इनोवेट किया गया। हुआ यह कि फिल्म में मार्लिन का लुक अलग सोचा गया था, लेकिन शूटिंग शुरू हुई तो मार्लिन सिर मुंडवाए हुए सेट पर पहुंचे और शायद इतना ही काफी नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मेरा वजन भी बढ़ गया है।

फिर मार्लिन ने ही निकाला सॉल्यूशन

मेकर्स काफी परेशान थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। तो सॉल्यूशन भी मार्लिन ने भी दिया और कहा कि सारे शॉट एकदम टॉप डाउन लाइटिंग के साथ लीजिए जिससे मैं एकदम डार्क दिखूं और यह ना दिखे कि मैं मोटा हो गया हूं। नतीजा यह हुआ कि कैप्टन का किरदार बहुत उधर कर आता है और उसमें एक अजीब सी मिस्ट्री जुड़ जाती है। बात में इसी किरदार के लुक को संजय दत्त ने फिल्म 'अग्नीपथ' में रीक्रिएट किया। हालांकि संजय दत्त के मामले में यह पूरी तरह प्लान्ड था और इसने लोगों का दिल जीत लिया।

IMDb रेटिंग और OTT पर कहां देखें?

बात फिल्म की करें तो इसमें ऋतिक रोशन लीड रोल में थे और संजय दत्त ने विलेन का रोल प्ले किया था। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने फीमेल लीड रोल प्ले किया था। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.9 रही थी और अगर आप इसे घर बैठे ओटीटी पर देखना चाहते है यह आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। मालूम हो कि यह फिल्म साल 1990 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्नीपथ से प्रेरित थी। फिल्म के किरदार और कहानी काफी हद तक मिलती जुलती रही थी।

