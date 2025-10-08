कैसे बनाए जाते हैं बॉलीवुड फिल्मों के पोस्टर? हाउसफुल-5 के वक्त दिखाई गई थी यह चालाकी
पहले जहां पोस्टर्स हाथ से बनाए और सजाए जाते थे, वहीं आज की तारीख में इन्हें कंप्यूटर पर डिजाइन किया जाता है, लेकिन फिर भी यह काम इतना आसान नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाए जाते हैं फिल्मों के पोस्टर।
एक वक्त था जब फिल्मों के पोस्टर हाथ से बनाए जाते थे। उन्हें ड्रॉ किया जाता था और उसके बाद असली रंगों से उन्हें सजाया जाता था। लेकिन यह काम ना सिर्फ काफी वक्त लेता था, बल्कि साथ ही पोस्टर्स में कई बार वो फिनिशिंग भी नहीं आ पाती थी। लेकिन फिर वक्त बीता और तकनीक ने कलाकारों की जगह ले ली। पोस्टर्स को ड्रॉ करने और पेंट करने की जगह कंप्यूटर पर डिजाइन और एडिट किया जाने लगा और हाई क्वालिटी प्रिटिंग हर पोस्टर को जैसे जीवंत कर दिया करती थी।
'पोस्टर शूट करना चाहें भी तो नहीं हो सकता'
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के वक्त में जब इतनी हाई क्लास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। तब भी पोस्टर बनाना इतना आसान नहीं है। आज के जमाने में पोस्टर बनाने की अपनी चुनौतियां हैं। ग्राफिक्स मिस्त्री स्टूडियोज के फाउंडर और क्रिएटिव हेड भव्य तनेजा ने एक पॉडकास्ट में बताया कि अगर पोस्टर जिस तरह के छापे जाते हैं उस तरह से उन्हें शूट करना भी चाहें तो भी शूट हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक्टर्स के पास वक्त ही नहीं होता है। कई बार फिल्ममेकर्स का बजट ही नहीं होता है।
पोस्टर बनाने में आती हैं कौन सी चुनौतियां
तनेजा ने बताया, "शूट हो ही नहीं सकता। अलग-अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। एक्टर्स के डेट नहीं हैं, एक्टर्स कहीं और कंट्री में हैं। या फिर कई बार किसी वजह से हो सकता है कि शूट करवाने का बजट नहीं है। फिल्म जब शूट होती है ना, तब उस कंटिन्युटी को मेनटेन करने के लिए हर एक शॉट, हर एक सीन का एक स्टिल फोटोग्राफर होता है। उस कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट को रेट्रोफिट करते हैं। हाउसफुल का कैम्पेन था, उसमें पूरी लाइब्रेरी आई थी।"
यूं तैयार किया गया हाउसफुल-5 का पोस्टर
हाउसफुल-5 का पोस्टर किस तरह तैयार किया गया, यह भी अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा है। तनेजा ने बताया, "इतने सारे एक्टर उसमें (पोस्टर में) और उन लोगों ने जहाज को उठाया हुआ है, लेकिन असल में उन लोगों ने फिल्म में कार्पेट उठाया हुआ है। तो उसमें मैंने बोट को रेट्रोफिट किया और उसको वो लोग लेकर जा रहे हैं।" बता दें कि बीते दिनों जॉली एलएलबी 3 का पोस्टर रिलीज करने के बाद अक्षय कुमार ने वीडियो पोस्ट करके दिखाया था कि पोस्टर किस तरह फिल्माया गया।
