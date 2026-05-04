जोसेफ विजय चंद्रशेखर कैसे बने थलापति, क्या आपको पता है इस टाइटल का हिंदी मतलब?
साउथ एक्टर विजय की पार्टी TVK की विजय की गूंज चारों तरफ है। वह रियल थलापति साबित हो चुके हैं। क्या आपको मालूम है कि उनका असली नाम क्या है और थलापति टाइटल का मतलब क्या है?
साउथ सुपरस्टार विजय का तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। उनकी पर्सनल जिंदगी, फिल्मों से जुड़े कई किस्से कहानी इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। विजय थलापति विजय के नाम से फेमस हैं। उनका असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। विजय फिल्मी बैकग्राउंड से हैं। उनके पिता एस ए चंद्रशेखर निर्माता, निर्देशक रहे हैं और विजय को लॉन्च भी उन्होंने ही किया था। विजय को उनके पिता ने इलैयाथलापति निकनेम दिया था। बाद में यह थलापति बन गया। हिंदी में इसका क्या मतलब है और यह नाम विजय को कैसे मिला, जानिए इंट्रेस्टिंग कहानी।
विजय को कुरूप बोलते थे लोग
वैसे तो विजय 1984 में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर एक्टिंग कर चुके थे। ऑफिशियली उन्होंने विजय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 नालय्या थीरपू फिल्म से की थी। इसके डायरेक्टर उनके पिता एस ए चंद्रशेखर थे। जब विजय का करियर शुरू हुआ तो उनके लुक्स पर काफी नेगेटिव कमेंट्स मिलते थे। विजय काफी पतले थे, उनके बाल घुंघराले से थे। उनकी पहली फिल्म के बाद एक्टिंग को भी क्रिटिसाइज किया गया था। विजय की पहली मूवी में उनका लुक आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।
पिता ने दिया था इलैयाथलापति नाम
1994 में विजय की फिल रसगिन को कॉमर्शियल सक्सेस मिली थी। इसके बाद उनके पिता ने विजय को इलैयाथलापति नाम दिया ताकि वह अलग पहचान बना सकें। इलैयाथलापति का मतलब होता है, युवा सैनिक। रजनीकांत कि फिल्म थलापति के बाद यह टाइटल तमिल सिनेमा में काफी फेमस था। इस तरह विजय युवाथलापति बन गए।
ये फिल्म बनी टर्निंग पॉइंट
1996 में आई विजय की फिल्म पूवे उनक्कागा उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस मूवी में लोगों को उनका काम पसंद आया और वह घर-घर फेमस हो गए। काफी साल तक विजय इसी इलैयाथलापति टाइटल के साथ फिल्मों में काम करते रहे। उनकी इमेज बदली और पॉप्युलर हो गए।
जब विजय बने थलापति
2017 में विजय का टाइटल एक बार फिर बदला। उस साल उनकी फिल्म मर्सल में उनके नाम के आगे इलैयाथलापति की जगह थलापति विजय टाइटल लिखा गया। यह काम डायरेक्टर एटली ने किया था। एटली के साथ विजय की फिल्म मर्सल ब्लॉकबस्टर रही। इसके साथ ही वह लोगों के दिलों पर थलापति विजय बनकर राज करे। थलापति जिसका हिंदी में मतलब सेनापति, इंगिल्श में कमांडर या लीडर होता है। थलापति एक सम्मान का शब्द है जिसे सेना के चीफ को कहते हैं जो सारी मिलिट्री फोर्सेस को कंट्रोल करता है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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