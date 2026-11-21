इतने सस्ते बजट में कैसे बनी 'हनुमान अंश'? मेकर्स ने बड़ी चालाकी से इन 3 जगहों से बचाया पैसा
नीम करौली बाबा की जिंदगी पर आधारित फिल्म हनुमान अंश एक ब्लॉकबस्टर हिट थी यह तो हमें पता है, लेकिन आखिर कैसे इतने कम बजट में मेकर्स इतनी बड़ी फिल्म बनाने में कामयाब रहे?
अगस्त 2026 में रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' अब OTT पर धमाल मचा रही है। इसे सोनी लिव पर रिलीज किया गया है और IMDb पर 8.5 रेटिंग वाली इस फिल्म को आज भी दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। जहां आजकल 100-200 करोड़ रुपये की लागत में बहुत एवरेज फिल्म बन पाती है, वहीं महज 3 करोड़ रुपये की लागत में निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने एक ऐसी आइकॉनिक मूवी बना दी, जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये से भी ज्यादा कमाई करके कमाल कर दिया। लेकिन आखिर इस फिल्म के मेकर्स ने यह करिश्मा किया कैसे? चलिए जानते हैं।
नए और काबिल एक्टर्स को दिया मौका
किसी भी फिल्म को बनाने में सबसे बड़ा बजट जिन कुछ जगहों पर लगता है, उनमें से एक्टर्स की फीस भी एक है। 'हनुमान अंश' के मेकर्स ने जान-बूझकर बड़े एक्टर्स को कास्ट करने की बजाए, छोटे, कम चर्चित और हुनरमंद एक्टर्स को कास्ट किया। फिल्म में शोभिनव सत्य, विहान शेटगे और पूर्णिमा तिवारी जैसे कलाकारों को लिया गया। इसकी वजह से एक्टर्स की फीस बहुत हद तक घट गई और बजट काफी कंट्रोल में आ गया।
महंगे प्रचार और मार्केटिंग से बनाई दूरी
फिल्म की मार्केटिंग और प्रचार में भी काफी पैसा खर्च किया जाता है। जितने बड़े बजट की फिल्म, उतनी ही तगड़ी मार्केटिंग और प्रमोशन किया जाता है। कई शहरों में बड़े इवेंट प्लान किए जाते हैं और मेकर्स ने इस सबमें पैसा लगाने की बजाए ग्राउंड लेवल पर फिल्म को प्रमोट करने का रास्ता चुना। फिल्म को वहां प्रमोट किया गया, जहां नीम करौली बाबा की असली फैन फॉलोइंग थी।
भारी VFX वर्क नहीं, सादगी भरी शूटिंग
किसी भी फिल्म में आजकल VFX सबसे बड़ा खर्च हो जाता है। रामायण यूनिवर्स और मार्वल फिल्मों में इसके बजट का काफी बड़ा हिस्सा सिर्फ VFX और CGI होता है, मेकर्स ने इस रास्ते को चुनने की बजाए शूटिंग को बहुत सादगी भरा रखा। इससे न सिर्फ बजट कम रहा, बल्कि फिल्म में एक ऐसी सादगी जुड़ गई, जो इसे काफी रियल फील देती है। मेकर्स ने रियल लोकेशन्स पर जाकर शूट किया। जो इसे बहुत रील फील देता है।
कैसे इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई फिल्म?
ये तो हुईं फिल्म का बजट घटाने के तरीके, अब बात करते हैं कि आखिर यह फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर कैसे हो गई? क्योंकि मेकर्स के पास VFX और अन्य चीजों के मामले में करने को बहुत कुछ नहीं था, ऐसे में उन्हें अपना पूरा ध्यान कहानी कहने के तरीके में लगाना था। शुरुआत धीमी हुई, लेकिन फिर इसे मिले रिस्पॉन्स की वजह से डिस्ट्रिब्यूटर्स और एग्जिबिटर्स स्क्रीन्स बढ़ाने को मजबूर हो गए। नीम करौली बाबा की फॉलोइंग ने इस फिल्म के बिजनेस में चार-चांद लगा दिए। टिकटें इतनी सस्ती रखी गईं, कि लोग आराम से खरीद सकें। इसके अलावा फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान भी मेकर्स ने इसका प्रचार जारी रखा।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग