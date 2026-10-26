फिल्म बिजनेस में कैसे होती है कमाई? डिस्ट्रिब्यूटर्स से प्रोड्यूसर्स तक, किसको मिलता है कितना हिस्सा?

फिल्मों बिजनेस में हजारों करोड़ खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारा पैसा प्रोड्यूसर की ही जेब में जाता है। चलिए जानते हैं कैसे होता है प्रॉफिट का बंटवारा।

फिल्मों को बनाने का बजट वक्त के साथ आसमान छू रहा है। कल तक जहां छोटे बजट की फिल्में कॉन्टेंट के दम पर अच्छी कमाई कर ले जाती थीं, लेकिन आज फिल्मों में VFX से लेकर SFX और अन्य तमाम तरह के खर्चे जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि कल तक जिन फिल्मों को 25-30 करोड़ में तैयार कर लिया जाता था। आज उन्हें ही बनाने में सैकड़ों से हजारों करोड़ रुपये तक लग जा रहे हैं। थिएटर्स में रिलीज होने से पहले कोई फिल्म बहुत लंबा सफर तय करती है। लेकिन इतना खर्चा रिकवर कैसे किया जाता है? यह पूरा मूवी बिजनेस चलता कैसे हैं और इसमें किसे कितना बड़ा हिस्सा मिलता है? चलिए समझते हैं।

पहले समझिए कमाई का फर्क फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 बड़े खिलाड़ी होते हैं- प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर (थिएटर मालिक)। जब आप 300 रुपये की टिकट खरीदते हैं, तो वह पूरा पैसा फिल्म बनाने वाले के पास नहीं जाता। पैसों का बंटवारा किस तरह होता है, उसे समझने से पहले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर्स को समझते हैं। हमें 2 तरह के आंकड़े देखने को मिलते हैं, ग्रॉस कलेक्शन और नेट कलेक्शन। ग्रॉस कलेक्शन कमाई का कुल आंकड़ा है, जिसमें से टैक्स नहीं काटा गया है। जबकि नेट कलेक्शन सभी टैक्स निकालने के बाद की कमाई है। रुपये 100 से नीचे की टिकट पर 12% और ऊपर की टिकट पर 18% GST कटता है।

हफ्तों के हिसाब से बंटता है पैसा फिल्म बिजनेस में शामिल लोगों के बीच बंटवारा इसी नेट कलेक्शन से होता है। मल्टीप्लेक्स (PVR-INOX और सिनेपॉलिस वगैरह) डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच 2009 के ऐतिहासिक समझौते और वर्तमान कॉमर्शियल टर्म्स के मुताबिक होता है। हर हफ्ते बंटवारा एक जैसा नहीं होता है। यह फिल्म के पुराने होने के साथ बदलता जाता है। पहले हफ्ते में डिस्ट्रिब्यूटर्स को 50 से 52% और थिएटर मालिकों को 47 से 50% पैसा मिलता है। दूसरे हफ्ते डिस्ट्रिब्यूटर्स को 42 से 45% और थिएटर्स को 55 से 58% पैसा मिलता है। तीसरे हफ्ते डिस्ट्रिब्यूटर्स को 35 से 38% और एग्जीबिटर्स को 62 से 65% पैसा मिलता है, और इसके बाद चौथे हफ्ते से डिस्ट्रिब्यूटर्स को 30% और थिएटर्स को 70% पैसा मिलता है।

डिस्ट्रीब्यूटर्स-प्रोड्यूसर्स की डील थिएटर्स के अपना हिस्सा लेने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच मुख्य 3 तरह से प्रॉफिट का बंटवारा होता है। आउटराइज सेल- डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म के राइट्स एक तय रकम में हमेशा के लिए खरीद लेता है। इसके बाद थिएटर से होने वाली पूरी कमाई डिस्ट्रीब्यूटर की होती है। फिल्म फ्लॉप हुई तो नुकसान डिस्ट्रीब्यूटर का, हिट हुई तो मुनाफा भी उसका। दूसरे नंबर पर आती है मिनिमम गारंटी। इस मॉडल में डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को एक फिक्स अमाउंट एडवांस में देता है।

जितना प्रॉफिट उतना बड़ा रिस्क अगर फिल्म ने थिएटर से 40 करोड़ रुपये कमाए, तो पहले डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमिशन निकालेगा, और ऊपर के प्रॉफिट को प्रोड्यूसर के साथ बांटेगा। अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो प्रड्यूसर को तो पैसे मिल चुके होते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान उठाना पड़ता है। तीसरा मॉडल कमीशन बेस्ड होता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर कोई रिस्क नहीं लेता। वह फिल्म को थिएटर में रिलीज कराने के बदले नेट कमाई का सिर्फ 5% से 10% कमीशन अपने पास रखता है और बाकी पैसा प्रोड्यूसर को दे देता है।