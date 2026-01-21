कुत्ते कैसे करते हैं फिल्मों में इतनी अच्छी एक्टिंग? सिर्फ VFX का खेल नहीं, महीनों तक चलती है तैयारी

संक्षेप: फिल्मों में कुत्तों वाले सीन देखकर क्या कभी आप भी भावुक हो गए हैं? इन बेजुबानों के सीन्स शूट करने के लिए तैयारी एक्टर्स की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं कुत्ते फिल्म में कैसे एक्टिंग करते हैं?

क्या आपके दिमाग में भी कभी यह सवाल आता है कि फिल्मों में कुत्ते इतनी कमाल की एक्टिंग कैसे कर लेते हैं? भारत में '777 चार्ली' और 'तेरी मेहरबानियां' और हॉलीवुड में तो ऐसी दर्जनों फिल्में हैं, जिनमें कुत्तों को गजब की एक्टिंग करते हुए दिखाया गया है। लेकिन सवाल वही है, आखिर फिल्म में सीन और सिचुएशन के मुताबिक इन कुत्तों के एक्सप्रेशन्स और हरकतें इतनी परफेक्ट कैसे होती हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब VFX से किया जाता है तो आप पूरी तरह सही नहीं हैं।

कुत्तों की महीनों तक चलती है ट्रेनिंग कुछ फिल्मों में भले ही VFX की मदद लेकर कुत्तों के हाव-भाव और उनकी हरकतों वाले सीन बनाए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलो में शूटिंग के वक्त एक असली डॉग सेट पर एक्ट कर रहा होता है। इनके लिए कुत्तों की बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होती है जिसे फिल्म और उसमें कुत्ते के सीन के हिसाब से कराया जाता है। अगर आपने फिल्म 'जॉन विक' के सभी पार्ट देखे हैं तो आपको बता दें कि इसमें पार्ट-3 और पार्ट-4 के लिए डायरेक्टर को कुत्ते की बाइट के कुछ मुश्किल सीन चाहिए थे।

ट्रेनर खुद होता है सेट पर साथ मौजूद तो इसके लिए एक्ट्रेस हैली बेरी ने उन कुत्तों के साथ 8 महीने तक ट्रेनिंग की, ताकि वे सही समय और सही जगह पर काट सकें। फिल्म में कुत्ते का जो गुस्सा और बाइट टाइमिंग आप देखते हैं वो महीनों की ट्रेनिंग का नतीजा है। इतना ही नहीं फिल्म में जब आप किसी कुत्ते को इमोशनल सीन में भावुक या नाराज होते देखते हैं तो इस तरह के सीन में ट्रेनर खुद सेट पर मौजूद रहता है। कुत्ते का ट्रेनर जो कि उस तरह की फिल्म के लिए उसे महीनों तक ट्रेन करता है, वो लगातार कुत्ते को भौंकने, बैठने, खड़े होने या दौड़ने जैसे निर्देश देता है।