कुत्ते कैसे करते हैं फिल्मों में इतनी अच्छी एक्टिंग? सिर्फ VFX का खेल नहीं, महीनों तक चलती है तैयारी

फिल्मों में कुत्तों वाले सीन देखकर क्या कभी आप भी भावुक हो गए हैं? इन बेजुबानों के सीन्स शूट करने के लिए तैयारी एक्टर्स की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं कुत्ते फिल्म में कैसे एक्टिंग करते हैं?

Jan 21, 2026 05:53 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
क्या आपके दिमाग में भी कभी यह सवाल आता है कि फिल्मों में कुत्ते इतनी कमाल की एक्टिंग कैसे कर लेते हैं? भारत में '777 चार्ली' और 'तेरी मेहरबानियां' और हॉलीवुड में तो ऐसी दर्जनों फिल्में हैं, जिनमें कुत्तों को गजब की एक्टिंग करते हुए दिखाया गया है। लेकिन सवाल वही है, आखिर फिल्म में सीन और सिचुएशन के मुताबिक इन कुत्तों के एक्सप्रेशन्स और हरकतें इतनी परफेक्ट कैसे होती हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब VFX से किया जाता है तो आप पूरी तरह सही नहीं हैं।

कुत्तों की महीनों तक चलती है ट्रेनिंग

कुछ फिल्मों में भले ही VFX की मदद लेकर कुत्तों के हाव-भाव और उनकी हरकतों वाले सीन बनाए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलो में शूटिंग के वक्त एक असली डॉग सेट पर एक्ट कर रहा होता है। इनके लिए कुत्तों की बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होती है जिसे फिल्म और उसमें कुत्ते के सीन के हिसाब से कराया जाता है। अगर आपने फिल्म 'जॉन विक' के सभी पार्ट देखे हैं तो आपको बता दें कि इसमें पार्ट-3 और पार्ट-4 के लिए डायरेक्टर को कुत्ते की बाइट के कुछ मुश्किल सीन चाहिए थे।

ट्रेनर खुद होता है सेट पर साथ मौजूद

तो इसके लिए एक्ट्रेस हैली बेरी ने उन कुत्तों के साथ 8 महीने तक ट्रेनिंग की, ताकि वे सही समय और सही जगह पर काट सकें। फिल्म में कुत्ते का जो गुस्सा और बाइट टाइमिंग आप देखते हैं वो महीनों की ट्रेनिंग का नतीजा है। इतना ही नहीं फिल्म में जब आप किसी कुत्ते को इमोशनल सीन में भावुक या नाराज होते देखते हैं तो इस तरह के सीन में ट्रेनर खुद सेट पर मौजूद रहता है। कुत्ते का ट्रेनर जो कि उस तरह की फिल्म के लिए उसे महीनों तक ट्रेन करता है, वो लगातार कुत्ते को भौंकने, बैठने, खड़े होने या दौड़ने जैसे निर्देश देता है।

एक्टर के साथ करवाई जाती है दोस्ती

इन कमांड्स के कारण कुत्ता लगातार अंदाजा लगाता रहता है, जिससे उसके चेहरे पर वह सटीक इमोशन आता है जिसकी कैमरे को जरूरत होती है। इसके अलावा कई बार कुछ ऐसे सीन्स भी होते हैं जिनमें कुत्ते को खेलते हुए दिखाना होता है। इसके लिए कुत्ते को कई हफ्तों पहले से एक्टर के साथ फ्रेंडली करवाया जाता है। इस दौरान कुत्ते का मालिक भी एक्टर के साथ सेफ्टी के लिए मौजूद होता है। फाइनली जो आप फिल्म में स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वो लंबे वक्त तक की गई मेहनत का नतीजा होता है।

डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
