सनी देओल और अक्षय कुमार इतने गलत कैसे हो सकते हैं? जानी दुश्मन को लेकर बोले सोनू निगम

सोनू निगम ने फिल्म जानी दुश्मन से बतौर एक्टर बॉलीवुड डेब्यू किया था। इससे पहले वह कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके थे। हालांकि यह फिल्म चली नहीं थी। अब सोनू ने इस फिल्म के ना चलने पर बात की।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 01:47 PM
सनी देओल और अक्षय कुमार इतने गलत कैसे हो सकते हैं? जानी दुश्मन को लेकर बोले सोनू निगम

फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी कई लोगों ने देखी होगी क्योंकि टीवी पर यह फिल्म बहुत बार दिखाई गई है। इस फिल्म के कई मीम सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। फिल्म में कई स्टार्स थे जैसे अक्षय कुमार, सनी देओल, सुनील शेट्टी, सोनू निगम लेकिन इसके बावजूद फिल्म चली नहीं। अब हाल ही में सोनू ने इस फिल्म को लेकर बात की और बताया कि उन्हें पछतावा है कि वह फिल्म का हिस्सा बने। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि क्यों उन्होंने फिर एक्टिंग छोड़ दी।

जानी दुश्मन को लेकर क्या बोले

सोनू बोले, 'अरमान कोहली मेरे भाई जैसे हैं। वह मेरी बहुत केयर करते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि इतने लोग गलत जा सकते हैं। जब मैंने फिल्म साइन की तो मैंने सोचा सनी देओल, इसमें हैं तो वह कैसे गलत हो सकते हैं। अक्षय कुमार हैं, वह कैसे गलत हो सकते हैं? मनीषा कोइराला, अरशद वारसी, आफताब शिवदासानी, आदित्य पंचोली...इतनो लोग थे। ऐसी फिल्म कितनी गलत जा सकती है? लेकिन अफसोस, ऐसा ही हुआ।'

दूसरी फिल्म भी नहीं चली

इसी दौरान सोनू ने बताया कि कैसे उनकी दूसरी फिल्म भी नहीं चली थी जिसका नाम था काश आप हमारे होते जिसके जरिए राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर ने डेब्यू किया था। इस पर सोनू ने कहा था, 'उस फिल्म के साथ भी ऐसा हुआ। हम फिल्म की शूटिंग करने चले गए थे और उसका क्लाइमेक्स तक नहीं लिखा था। ऐसे कौन करता है। शूट के दौरान फिर वे सोचने लगे कि इसे कैसे खत्म करना है। मैं यही सोचता रहा कि कौन हैं ये लोग, राज बब्बर की बेटी डेब्यू कर रही हैं और वह बिना क्लाइमेक्स के शूट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता किसकी गलती थी, लेकिन शायद हमारी किस्मत में ही ऐसा था।'

बस जब फिल्में नहीं चली तो सोनू ने एक्टिंग से ही तौबा कर लिया और सिर्फ अपने सिंगिंग करियर पर फोकस किया।

