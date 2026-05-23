बॉबी देओल को एक फोटो की वजह से कैसे एनिमल में मिला रोल? एक्टर ने खुद बताया
Bobby Deol in Animal: साल 2023 में एनिमल रिलीज हुई थी। इस फिल्म में बॉबी देओल एक खतरनाक विलेन बने थे। बॉबी देओल की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था। पर क्या आप जानते हैं कि बॉबी देओल को एनिमल में रोल कैसे मिला था?
साल 2023 की सबसे बड़ी हिट फिल्म एनिमल का नाम हिंदी सिनेमा की बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। हालांकि, जब फिल्म रिलीज हुई थी तो इसकी कई लोगों ने आलोचना भी की थी। फिल्म में रणबीर कपूर हीरो थे, लेकिन रणबीर कपूर से ज्यादा लाइमलाइट लूटी बॉबी देओल ने। एनिमल में बॉबी देओल भले ही खतरनाक विलेन बने हों, लेकिन लोगों ने उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया। पर क्या आप जानते हैं कि बॉबी देओल को एनिमल में रोल कैसे मिला? एक फोटोग्राफ की वजह से बॉबी देओल बन गए एनिमल के अबरार।
बॉबी देओल को कैसे मिला एनिमल में रोल?
शेखर टुनाइट में मेहमान बनकर पहुंचे बॉबी देओल ने अपने करियर से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में बात की। उन्होंने उस वक्त को याद किया जब उनके पास काम नहीं था।फिर उस वक्त के बाद मिली सफलता पर भी बॉबी देओल ने अपनी बातें सामने रखीं। इसी दौरान बॉबी देओल ने बताया कि उन्हें एनिमल में रोल कैसे मिला?
एक तस्वीर की वजह से बॉबी देओल बने अबरार
बॉबी देओल ने बताया कि वो सेलेब्रिटी क्रिकेट लीग खेलते हैं। सीसीएल (सेलेब्रिटी क्रिकेट लीग) के दौरान ही उनकी एक फोटो कहीं छपी होगी। उसी फोटो को देखकर संदीप रेड्डी वांगा बॉबी देओल के पास आए थे। संदीप रेड्डी वांगा ने बॉबी देओल को वो तस्वीर दिखाई और कहा कि इस तस्वीर में उनके जो एक्सप्रेशन हैं, उसी की वजह से वो उन्हें एनिमल में कास्ट करना चाहते हैं।
बॉबी देओल ने अबरार के रोल के लिए सीखी साइन भाषा
संदीप रेड्डी वांगा ने उस एक तस्वीर की वजह से उन्हें एनिमल में कास्ट किया। इसके बाद संदीप ने बॉबी देओल को बताया कि उनका किरदार फिल्म में मूक होता है। बॉबी देओल ये सुनकर हैरान थे। बॉबी देओल ने ये भी बताया कि उन्होंने अबरार के रोल के लिए एक महीने साइन भाषा भी सीखी ताकि उनका रोल काफी नेचुरल लग सके।
2023 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी एनिमल
एनिमल साल 2023 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। एनिमल में बॉबी देओल की एक्टिंग को इतना पसंद किया गया था कि सोशल मीडिया पर फिल्म के उनके क्लिप्स वायरल हुए थे। बच्चों से लेकर बड़े तक बॉबी देओल के गाने जमाल कुदू पर डांस कर रहे थे। एनिमल में रणबीर कपूर और बॉबी देओल के अलावा अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी और सौरभ सचदेवा जैसे कलाकार नजर आए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।