तो VFX नहीं थे कमल हासन के ये सीन? जानिए 1989 में कैसे हुई फिल्म 'अप्पू राजा' की शूटिंग
Appu Raja: कमल हासन की साल 1989 में आई फिल्म अप्पू राजा में उन्हें बौना दिखाया गया था। लेकिन सवाल यह है कि उस दौर में जब VFX था ही नहीं, तब मेकर्स ने यह करिश्मा किया कैसे? जी नहीं, यह कोई बॉडी डबल नहीं था।
साल 1989 में आई फिल्म 'अप्पू राजा' असल में तमिल फिल्म 'अपूर्व सागोधरर्गल' का हिंदी डब वर्जन था। कहानी राजा और अप्पू नाम के दो जुड़वा भाईयों की है। इनमें से एक की हाइट अच्छी है और दूसरा बौना है। बचपन में ही दोनों भाई बिछड़ जाते हैं। कहानी अप्पू के अपने पिता की हत्या करने वाले क्रिमिनल से बदला लेने के बारे में भी है। तो इस तरह यह फिल्म तमिल-तेलुगू ही नहीं, बल्कि हिंदी वर्जन से भी अच्छी कमाई करने में कामयाब रही। लेकिन सवाल यह उठता है कि उस वक्त जब VFX नहीं था, तब कैसे मेकर्स ने फिल्म के लीड एक्टर कमल हासन को बौना दिखाया?
बिना VFX कैसे बनाया गया 4 फीट का अप्पू?
यह फिल्म इस बात का अच्छा उदाहरण है कि कैसे उस दौरान के फिल्ममेकर्स काफी क्रिएटिव थे। वो हर सीन को परफेक्शन के साथ करने के लिए काफी ज्यादा तरकीबें और मेहनत लगाते थे। फिल्म 'अप्पू राजा' के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। इस फिल्म को बनाने में ही सबसे बड़ी मुसीबत यह थी की कमल हासन की असल हाइट 5.8 फीट है और उन्हें इस फिल्म में एक बौने का रोल भी प्ले करना था। कमल हासन को जो किरदार (अप्पू) निभाना था, उसकी हाइट सिर्फ 4 फीट 5 इंच दिखानी थी। तो फिर यह कमाल किया कैसे गया?
डायरेक्टर ने लगाया था गजब का दिमाग
डायरेक्टर एसएस राव और सिनेमैटोग्राफर पीसी श्रीराम ने मिलकर इसके लिए कुछ गजब के तिकड़म खोज निकाले। तो चलिए समझते हैं कि आखिर यह कमाल 1989 में बिना VFX के किया कैसे गया। पहली तरकीब थी घुटनों के बल चलना। कमल हासन साहब को इस फिल्म में ज्यादातर जगह पर घुटनों के बल चलाया गया। उन्हें इस तरह के कपड़े पहनाए जाते थे, जिससे वह बौने दिखें। उनके घुटनों पर खासतौर पर बनाए गए जूते लगाए जाते थे ताकि देखने वाले को ऐसा लगे कि वह अपने पैरों पर खड़े हैं और उनकी हाइट इतनी ही है।
कैमरा पर क्यों नहीं दिखते कमल के पांव?
अब सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा था तो उनके पैरों का घुटनों से नीचे का हिस्सा क्यों नहीं दिखता है? ऐसा इसलिए क्योंकि मेकर्स कैमरा को या तो जमीन के समानांतर या फिर उससे नीचे के लेवल पर रखा करते थे, इस वजह से पीछे का पैर दिखता ही नहीं था। साइड के शॉट लेने के लिए जमीन के नीचे लंबाई में गड्ढा खोदा जाता था, ताकि साइड से देखने वाले को जमीन समान दिखे, लेकिन असल में यह गड्ढा होता था। तो इस तरह कमल हासन गड्ढे में चल रहे होते थे। फिल्म जीरो में शाहरुख खान को भी इसी तरकीब से बौना दिखाया गया था। ज्यादातर शॉट में तो कमल हासन के पैर दिखाए ही नहीं जाते थे। जहां दिखाना होता वहां नकली पैर होते थे, जिन्हें कोई और मूव करता था।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।