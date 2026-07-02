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अनुष्का शर्मा की शॉर्ट ड्रेस कैसे हो गई लंबी, शिखर धवन की वाइफ ने खोला राज

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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अनुष्का शर्मा की मिनी ड्रेस लॉर्ड्स मैदान में लंबी कैसे हो गई, अब यह राज खुल चुका है। शिखर धवन की वाइफ सोफी भी उनके साथ थीं, उन्होंने इंस्टा कमेंट सेक्शन में जवाब दिया है।

अनुष्का शर्मा की शॉर्ट ड्रेस कैसे हो गई लंबी, शिखर धवन की वाइफ ने खोला राज

अनुष्का शर्मा की रीसेंट वायरल तस्वीरों ने नेटिजन्स का सिर घुमा रखा है। ये फोटोज आईसीसी विमिन्स टी20 वर्ल्ड कप की हैं। जो कि भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं के बीच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला गया था। अनुष्का यहां विराट कोहली के साथ खूबसूरत सी मिनी ड्रेस पहनकर पहुंची थीं। यह ड्रेस सारी फोटोज में छोटी दिख रही है लेकिन आईसीसी के पेज पर अनुष्का की ड्रेस लंबी है। लोग हैरान हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। अब शिखर धवन की वाइफ सोफी धवन ने इस गुत्थी को सुलझा दिया है।

कैसे हुई ड्रेस लंबी

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की लॉर्ड्स मैदान से कई तस्वीरें वायरल हैं। कुछ फोटोज में अनुष्का विराट के साथ मैच का मजा ले रही हैं। एक में सोफी धवन के साथ हैं। इन सबमें उन्होंने आइस ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी है। वहीं रवि शास्त्री, शिखर धवन के साथ एक फोटो है जिसमें उनकी यही ड्रेस लंबी हो गई। ये फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए और लोग दिमाग चलाते रहे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ।

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वायरल हुआ सोफी का जवाब

शिखर धवन की पत्नी सोफी ने भी ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थीं। साथ में लिखा था कि ये उनका बिटरस्वीट एक्सपीरियंस था। उन्होंने पहली बारलॉर्ड्स में गेम देखा। सोफी ने वहां के माहौल की तारीफ की। इनमें एक फोटो में अनुष्का सोफी केसाथ हैं,उनकी ड्रेस शॉर्ट दिख रही है। इसके बाद वाली फोटो में लंबी दिख रही है। उनसे किसी ने अनुष्का के कपड़ों पर सवाल कर ही दिया। सोफी ने बताया है कि ऐसा कैसे हुआ और अब यह जवाब भी वायरल है।

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क्या था मामला

सोफी ने जो फोटोज पोस्ट की हैं, उस पर किसी ने पूछा है, ऐसा कैसे हुआ कि अनुष्का एक फोटो में छोटी ड्रेस पहने है और दूसरी में बड़ी? इस पर सोफी जवाब देती हैं, फोटो आईसीसी पेज से ली गई हैं पोर्ट्रेट साइज को फिट करने के लिए इसको लंबा कर दिया गया है। इस पर कई सारे कमेंट्स हैं। एक ने लिखा है कि अच्छा किया बता दिया, मैं मर रही थी सच जानने के लिए।

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विराट-अनुष्का ने दिए कपल गोल

लॉर्ड्स में हुए इस क्रिकेट से विराट और अनुष्का की लवी-डवी तस्वीरें भी वायरल हैं। एक ने ट्वीट किया है, दशक बीत गया लेकिन विराट और अनुष्का के बीच प्यार बढ़ता जा रहा है। दोनों अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। कई लोगों ने दोनों की जोड़ी की तारीफ की है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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anushka sharma

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