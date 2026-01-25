क्या फिल्मों में वाकई ड्रग्स लेते हैं एक्टर्स? क्या होता है वो सफेद पाउडर, कैसे शूट होते हैं ऐसे सीन?

संक्षेप: फिल्मों में हम अक्सर किसी एक्टर को सीन के दौरान ड्रग्स लेते हुए देखते हैं? लेकिन ड्रग्स तो गैरकानूनी है, तो फिर यह ड्रग्स जैसा दिखने वाला पाउडर क्या होता है? और इस तरह के सीन कैसे शूट किए जाते हैं? चलिए जानते हैं।

बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में आपने कई बार एक्टर्स को ड्रग्स लेते हुए देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या वाकई एक्टर्स इस तरह का सीन करने के लिए ड्रग्स लेते हैं? जाहिर है नहीं, क्योंकि यह पूरी तरह गैरकानूनी है। तो फिर फिल्म में ड्रग्स के तौर पर दिखाया जाने वाला यह सफेद पाउडर आखिर क्या होता है? और क्या एक्टर्स सीन को रियल दिखाने के लिए वाकई इस पाउडर को नाक के जरिए खींचते हैं? अगर हां तो फिर यह उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाता, और अगर नहीं, तो फिर यह सीन किए कैसे जाते हैं? चलिए आज यह सब कुछ समझते हैं।

क्या फिल्मों में वाकई ड्रग्स लेते हैं एक्टर? फिल्मों में जिस सफेद पाउडर को पहले कोकेन ड्रग्स के तौर पर दिखाया जाता है यह एक लैग्जेटिव बेबी पाउडर या फिर कॉर्न स्ट्रार्च हुआ करता था। लेकिन इस पाउडर को नाक के जरिए सक करने (जोर से खींचने) की वजह से एक हॉलीवुड एक्टर को जब परमानेंट नेजल डैमेज हो गया, तो इसे तरीके के बदल दिया गया। इसके बाद से ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्रीज में इनॉर्सिटॉल नाम का एक विटामिन-B कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पूरी तरह हार्मलेस होता है। इसे खाने या फिर नाक के जरिए सक करने पर कोई नुकसान नहीं होता।

फिल्म में कैसे करते हैं ड्रग्स वाले सीन? दिलचस्प बात यह है कि यह पाउडर इतना असली होता है कि असली ड्रग डीलर्स भी इसे ड्रग्स को पतला या असर को हल्का करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर कोई एक्टर सीन को करने के दौरान इस पाउडर को नाक से अंदर लेना ही नहीं चाहता तो? इसके लिए भी फिल्म जगत में एक जुगाड़ है। ज्यादातर एक्टर्स जो इस तरह के सीन में नाक से पाउडर सक नहीं करना चाहते, उनके नाक की साइड में एक एक्सट्रा रोल चिपकाया जाता है और यहीं से शुरू होता है वो जादू जो आपको समझ नहीं आता।