फिल्मों में कैसे शूट होते हैं एक्शन सीन, एक्टर्स कैसे करते हैं खतरनाक स्टंट्स

संक्षेप: आपने एक्शन फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आपने सोचा कि इन एक्शन फिल्मों को कैसे शूट किया जाता है और कैसे वो सीन क्रिएट किए जाते हैं।

दर्शकों को एक्शन फिल्में काफी पसंद हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मूवीज में कुछ ऐसे एक्शन सीन होते हैं जिन्हें देखकर आप भी सोच में पड़ जाते होंगे कि आखिर ये सीन शूट कैसे हुआ होगा। आज हम आपको बताते हैं कि फिल्मों में एक्शन सीन कैसे शूट किए जाते हैं।

कैसे सीन होते हैं धमाके या खतरनाक एक्शन सीन कई बार आपने देखा होगा कि गाड़ियों में ब्लास्ट होते हैं या फिर कोई भी ऐसे ही सीन होते हैं जो खतरनाक होते हैं, जैसे चलती गाड़ी, ट्रेन या हेलीकॉप्टर शूट, तो आपको बता दें कि ऐसे ज्यादातर सीन स्टूडियो में शूट किए जाते हैं और वीएफएक्स के जरिए इन सीन को बनाया जाता है जैसे नदी में बहने वाला सीन हो या पानी के अंदर का सीन हो या पहाड़ का कोई सीन हो।

रियल लोकेशन पर कैसे होते हैं शूट वहीं जो रियल लोकेशन पर शूट होते हैं उन एक्शन सीन के दौरान अलग तरह से शूट होता है जैसे गाड़ियां उछलने वाला तो उसे किसी मशीन से अटैच्ड करके उछाला जाता है।

वहीं जब कोई हीरो एक्शन शूट करता है जैसे पहाड़ या बिल्डिंग से कूदना, आग के सीन जो सोते हैं उन्हें जब वीएफएक्स से एडिट किया जाता है और ये सीन ग्रीन पर्दे पर होता है। इसके बाद वीएफएक्स के जरिए सीन क्रिएट किए जाते हैं।

कुछ एक्टर्स के बॉडी डबल करते शूट वहीं कुछ एक्टर्स का बॉडी डबल यूज होता है और वे एक्टर के जरिए एक्शन सीन करते हैं और सिर्फ एक्टर्स के चेहरे के क्लोज शॉट लिए जाते हैं।