क्या है मिस्टर परफेक्शनिस्ट की सीक्रेट ट्रिक? बताया था कैसे चुनते हैं अपने लिए फिल्में

संक्षेप: Aamir Khan: आमिर खान की ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती हैं, लेकिन क्या आपको उनकी वो खास तरकीब पता है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने लिए फिल्मों का चुनाव करते हैं? चलिए जानते हैं।

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट, एक्टर आमिर खान बीते कई सालों से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। आमिर खान अपनी हर फिल्म का चुनाव इतनी सटीक तरीके से करते हैं, कि ज्यादातर मौकों पर वो लोगों के दिलों को छू पाने में कामयाब रहती हैं। विरले ही कभी ऐसा हुआ है कि आमिर खान की कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी हो। लेकिन उनकी फिल्मों के हिट होने की वजह, सिर्फ उनका एक कमाल का एक्टर होना नहीं है, बल्कि वो अपनी फिल्में चुनते वक्त एक खास तरकीब इस्तेमाल करते हैं।

आमिर खान कैसे चुनते हैं अपनी फिल्में आमिर खान ने एक इवेंट के दौरान खुद अपनी इस तरकीब के बारे में बताया था। आमिर खान ने एक इवेंट के दौरान बातचीत में कहा, “जो फिल्म मैं करने वाला हूं, उसे चुनने से पहले मैं यह कभी नहीं सोचता हूं कि अब अगली सोशल टॉपिक क्या लूं मैं। जब आदमी टिकट खरीदता है तो वह मनोरंजन के लिए आ रहा है। जब पहली दफा मैं कहानी सुनता हूं तो मैं सिर्फ अपने ऊपर उसका क्या असर होगा, यह मैं देखता हूं।”