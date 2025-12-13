Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
क्या है मिस्टर परफेक्शनिस्ट की सीक्रेट ट्रिक? बताया था कैसे चुनते हैं अपने लिए फिल्में

Dec 13, 2025
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट, एक्टर आमिर खान बीते कई सालों से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। आमिर खान अपनी हर फिल्म का चुनाव इतनी सटीक तरीके से करते हैं, कि ज्यादातर मौकों पर वो लोगों के दिलों को छू पाने में कामयाब रहती हैं। विरले ही कभी ऐसा हुआ है कि आमिर खान की कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी हो। लेकिन उनकी फिल्मों के हिट होने की वजह, सिर्फ उनका एक कमाल का एक्टर होना नहीं है, बल्कि वो अपनी फिल्में चुनते वक्त एक खास तरकीब इस्तेमाल करते हैं।

आमिर खान कैसे चुनते हैं अपनी फिल्में

आमिर खान ने एक इवेंट के दौरान खुद अपनी इस तरकीब के बारे में बताया था। आमिर खान ने एक इवेंट के दौरान बातचीत में कहा, “जो फिल्म मैं करने वाला हूं, उसे चुनने से पहले मैं यह कभी नहीं सोचता हूं कि अब अगली सोशल टॉपिक क्या लूं मैं। जब आदमी टिकट खरीदता है तो वह मनोरंजन के लिए आ रहा है। जब पहली दफा मैं कहानी सुनता हूं तो मैं सिर्फ अपने ऊपर उसका क्या असर होगा, यह मैं देखता हूं।”

'आमिर ने बताया कि अगर मेरे दिल पर...'

आमिर खान ने बताया, "अगर मेरे दिल पर उस कहानी का असर हुआ, मुझे ऐसा लगा कि कहानी मेरे दिल को छू पाई, तब मेरा मन होता है कि हां मुझे यह करना है।" बता दें कि आमिर खान के कई दशकों के करियर में उनकी गिनती की फिल्में फ्लॉप हुई हैं जिनमें सबसे करीबी नाम 'लाल सिंह चड्ढा' है जो कि हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम्प का हिंदी रीमेक थी। इसके अलावा उनकी फिल्म 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान', 'धोबी घाट' और 'मंगल पांडे' भी थिएटर्स में वो कमाल नहीं दिखा सकी थीं, जिसकी उम्मीद की जा रही थी।

