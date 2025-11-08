Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडhospital shares health update for katrina kaif and her baby after delivery
नई-नई मां बनीं कैटरीना कैफ और उनके बेटे के बारे में हॉस्पिटल ने दी हेल्थ अपडेट, बोले-दोनों स्वस्थ

नई-नई मां बनीं कैटरीना कैफ और उनके बेटे के बारे में हॉस्पिटल ने दी हेल्थ अपडेट, बोले-दोनों स्वस्थ

संक्षेप: बॉलीवुड स्टार्स कैटरीना कैफ और विक्की कौशल माता-पिता बन गए हैं। कैटरीना ने मुंबई के एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल में बेटे को जन्म दिया है, और हॉस्पिटल ने बताया कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

Sat, 8 Nov 2025 07:08 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड के स्टार कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर खुशियों ने दस्तक दी है। दोनों अब एक प्यारे से बेटे के पेरेंट्स बन गए हैं। बीती सुबह एक्ट्रेस ने मुंबई के एच।एन। रिलायंस हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म दिया। दोनों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैंस को घर नन्हें मेहमान के आने की खुशखबरी दी। अब हॉस्पिटल ने कैटरीना की हेल्थ अपडेट शेयर की है। बताया गया है कि जच्चा और बच्चा दोनों ठीक हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हॉस्पिटल ने शेयर किया अपडेट

अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और एक्टर विक्की कौशल के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। मां और बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। बच्चे का जन्म सुबह 8 बजकर 23 मिनट पर हुआ। फिलहाल डिस्चार्ज की कोई प्लानिंग नहीं है। हॉस्पिटल की इस अपडेट के बाद फैंस खुश हैं।

कपल ने शेयर किया पोस्ट

कैटरीना और विक्की ने अपनी इस खुशखबरी को सोशल मीडिया पर शेयर किया। दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “हमारा छोटा सा खुशियों का संसार आ गया है। दिल में अपार प्रेम और कृतज्ञता के साथ हम अपने बेटे का स्वागत करते हैं। कैटरीना और विक्की।” कुछ ही मिनटों में यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और बॉलीवुड से लेकर फैंस तक बधाइयों की बौछार होने लगी।

सेलेब्स ने दी बधाई

प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान, परिणीति चोपड़ा और सोनम कपूर समेत कई सितारों ने इस कपल को शुभकामनाएँ दीं। करीना ने कमेंट किया, “कैट, वेलकम टू द बॉय मम्मा क्लब!” वहीं परिणीति ने लिखा, “बधाई हो नए मम्मा पापा!”

लवस्टोरी

कैटरीना और विक्की की शादी दिसंबर 2021 में राजस्थान में एक प्राइवेट लेकिन शानदार सेरेमनी में हुई थी। तब से ही दोनों बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल बने हुए हैं। अब, लगभग चार साल बाद, दोनों ने अपने जीवन का सबसे खूबसूरतपाठ शुरू किया है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Katrisarai Katrina Kaif

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।