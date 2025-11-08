नई-नई मां बनीं कैटरीना कैफ और उनके बेटे के बारे में हॉस्पिटल ने दी हेल्थ अपडेट, बोले-दोनों स्वस्थ

संक्षेप: बॉलीवुड स्टार्स कैटरीना कैफ और विक्की कौशल माता-पिता बन गए हैं। कैटरीना ने मुंबई के एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल में बेटे को जन्म दिया है, और हॉस्पिटल ने बताया कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

बॉलीवुड के स्टार कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर खुशियों ने दस्तक दी है। दोनों अब एक प्यारे से बेटे के पेरेंट्स बन गए हैं। बीती सुबह एक्ट्रेस ने मुंबई के एच।एन। रिलायंस हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म दिया। दोनों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैंस को घर नन्हें मेहमान के आने की खुशखबरी दी। अब हॉस्पिटल ने कैटरीना की हेल्थ अपडेट शेयर की है। बताया गया है कि जच्चा और बच्चा दोनों ठीक हैं।

हॉस्पिटल ने शेयर किया अपडेट अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और एक्टर विक्की कौशल के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। मां और बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। बच्चे का जन्म सुबह 8 बजकर 23 मिनट पर हुआ। फिलहाल डिस्चार्ज की कोई प्लानिंग नहीं है। हॉस्पिटल की इस अपडेट के बाद फैंस खुश हैं।

कपल ने शेयर किया पोस्ट कैटरीना और विक्की ने अपनी इस खुशखबरी को सोशल मीडिया पर शेयर किया। दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “हमारा छोटा सा खुशियों का संसार आ गया है। दिल में अपार प्रेम और कृतज्ञता के साथ हम अपने बेटे का स्वागत करते हैं। कैटरीना और विक्की।” कुछ ही मिनटों में यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और बॉलीवुड से लेकर फैंस तक बधाइयों की बौछार होने लगी।

सेलेब्स ने दी बधाई प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान, परिणीति चोपड़ा और सोनम कपूर समेत कई सितारों ने इस कपल को शुभकामनाएँ दीं। करीना ने कमेंट किया, “कैट, वेलकम टू द बॉय मम्मा क्लब!” वहीं परिणीति ने लिखा, “बधाई हो नए मम्मा पापा!”