ICU में चोरी से धर्मेंद्र का वीडियो बनाने वाले अस्पताल के कर्मचारी पर ऐक्शन, गिरफ्तार

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के परिवार और फैंस के लिए बेहद मुश्किलों भरा रहा है। 89 वर्षीय अभिनेता की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद ही उनके निधन की झूठी खबरों ने फैंस को परेशान कर दिया। इसके बाद परिवार की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया कि वो ठीक हैं और रिकवर कर रहे हैं। वहीं, 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन इन सबके बीच, अस्पताल के अंदर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें धर्मेंद्र बेड पर लेटे और पूरा देओल परिवार रोता बिलखता नजर आ रहा था। वीडियो के वायरल होने के बाद अब इसके रिकॉर्ड करने वाला अस्पताल कर्मचारी पकड़ा गया है।

वीडियो रिकॉर्ड करने वाली कर्मचारी गिरफ्तार दरअसल, ये वीडियो ब्रीच कैंडी आईसीयू के अंदर से वायरल हुआ था। इसमें धर्मेंद्र अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। दिग्गज अभिनेता बेहोश दिख रहे हैं, जबकि उनके बेटे बॉबी देओल और सनी देओल परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनके बिस्तर के चारों ओर खड़े और बेहद भावुक दिख रहे हैं। इस क्लिप में सनी के बेटे करण देओल और राजवीर देओल भी दिखाई दे रहे हैं। धरम पाजी की पहली पत्नी प्रकाश कौर उनके बगल में बैठी हैं। एचटी सिटी को खास जानकारी मिली है कि देओल परिवार के इस निजी पल को रिकॉर्ड करने और सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले अस्पताल कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आगे की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।