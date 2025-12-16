मुंबई के मड आईलैंड में हो रही थी हॉरर सीरीज ‘भय’ की शूटिंग, करण टैकर बोले- अचानक…

संक्षेप: अमेजन प्राइम वीडियो पर आई हॉरर वेब सीरीज ‘भय’ गौरव तिवारी पर बनी है। इस सीरीज में करण टैकर ने गौरव तिवारी का किरदार निभाया है और उन्होंने सेट पर हुई घटना के बारे में बताया है।

हॉरर सीरीज ‘भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री’ ट्रेंड कर रही है। ये सीरीज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी पर बनी है। अमेजन प्राइम वीडियो की इस सीरीज में करण टैकर ने गौरव तिवारी का किरदार निभाया है। उन्होंने बताया कि जब वह मुंबई के मड आईलैंड में इस सीरीज की शूटिंग कर रहे थे तब उन्हें कई सारी सुपरनैचुरल एनर्जी फील हुई थी।

इस सीन की शूटिंग कर रहे थे करण करण टैकर ने खूनी मंडे को दिए इंटरव्यू में बताया, ‘मुंबई में मड आईलैंड नाम की एक जगह है, हम लोग वहां शूट कर रहे थे। मड आईलैंड की बहुत हॉरर स्टोरीज फेमस हैं। वहां कई बंगले जले हैं। बहुत सारे मर्डर हुए हैं। तो हम वहां दो दिन की शूट के लिए गए थे। अगर आपने सीरीज देखी है या आप गौरव तिवारी को जानते हैं तो आपको पता होगा कि उन्होंने एमटीवी के साथ एक रिएलिटी शो किया था। हम उसी सीन को शूट करने वहां गए थे। लोकेशन पर सात कैमरे लगाए थे।’

पहले दिन हुई ये घटना करण ने आगे कहा, ‘दिन का समय था और एकदम से कैमरों की स्क्रीन एक साथ ग्रीन हो गई और फिर वो बंद हो गए। आपको बता दूं अगर आपके आस पास कोई सुपरनैचुरल एनर्जी होती है तो आपके फोन और कैमरे की बैटरी खत्म होने लगती है। मेरे डायरेक्टर डर गए। उन्हें लगा कि मड लाईलैंड खंडर है तो हो सकता है यहां पर सुपरनैचुरल एनर्जी हो क्योंकि इस तरह सारे कैमरों की बैटरी खत्म होना आम बात नहीं है। तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि यहां शूट नहीं करते हैं, लेकिन मेरे डायरेक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, करते हैं शूट, देखा जाएगा।’

सेट पर करवाया हवन करण ने आगे कहा, ‘हमने फिर सेट पर हवन करवाया। लोगों को मैसेज भेजा कि जब तक यहां शूट कर रहे हैं नॉनवेज मत खाना और न लेकर आना। एक एंबुलेंस मंगवाली। फिर हमने शूट शुरू किया। रात का समय था और मुझे जाना था वॉशरूम। मैं बहुत डरता हूं। मैं चल रहा था और आगे चलकर मुझे ठंड लगने लगी। मुझे लगा मैं डरा हुआ हूं इसलिए मुझे ठंड लग रही है और फिर मुझे मेरा असिस्टेंट भी मिल गया तो मैं वॉशरूम जाकर वापस आ गया।’