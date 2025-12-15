रियल लाइफ पर बनी है ये हॉरर सीरीज, 8.8 है इसकी IMDb रेटिंग, दिसंबर 2025 में हुई है रिलीज

संक्षेप: Horror Web Series: ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एक हॉरर वेब सीरीज आई है। इसके कुल आठ एपिसोड हैं और अच्छी बात ये है कि सारे एपिसोड 25 से 40 मिनट तक के ही हैं।

शुक्रवार (12 दिसंबर) के दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर एक हॉरर वेब सीरीज रिलीज हुई है। इस सीरीज की कहानी रियल लाइफ पर बेस्ड है। इसके कुछ सीन्स इतने डरावने हैं कि रौंगटे खड़े हो जाते हैं। आईएमडीबी पर इस सीरीज को 8.8 रेटिंग मिली है और क्रिटिक्स इसे अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं। अगर आप ये सीरीज देखना चाहते हैं तो इसके बारे में पहले पूरा पढ़ लीजिएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीरीज का नाम और किस घटना पर आधारित है? सीरीज का नाम है ‘भय’। ये सीरीज गौरव तिवारी पर बनी है। आप एड और लोरेन को जानते हैं? जिस तरह ये पॉपुलर इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, ठीक उसी तरह इंडिया में गौरव तिवारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। साल 2017 में उनकी दर्दनाक और रहस्यमय मौत हो गई थी जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है।

सीरीज डरावनी है या नहीं? इस सीरीज में गौरव तिवारी के पॉपुलर केसेस के बारे में दिखाया गया है। ये रियल केसेस हैं जिनपर गौरव तिवारी ने काम किया था। यही कारण है कि सीरीज देखते वक्त डर लगता है। कुछ लोगों ने सीरीज देखने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया है कि आठ एपिसोड खत्म करने के बाद वे रात में सो नहीं पाए। वहीं कुछ का कहना है कि उन्हें सीरीज खत्म करने के बाद कुछ कॉमेडी वीडियोज देखने पड़े ताकि उनका ध्यान हट सके।