हॉरर क्राइम थ्रिलर सीरीज, IMDb रेटिंग 7.6, वीकेंड पर जियोहॉटस्टार पर करें बिंजवॉच
What to Watch on Weekend: हॉरर भी पसंद है और थ्रिलर भी? परफेक्ट! हम आपके लिए ऐसी सीरीज लाए हैं जिसमें हॉरर, थ्रिल और क्राइम तीनों हैं। आप वीकेंड पर ये सीरीज देख सकते हैं।
हॉरर कॉमेडी सुना है, लेकिन क्या आपने कभी क्राइम हॉरर थ्रिलर सुना है? नहीं! चलिए आपको हॉलीवुड की एक सीरीज के बारे में बताते हैं जो जियोहॉटस्टार पर है। इस सीरीज में क्राइम भी है, थ्रिल भी और हॉरर भी। इस सीरीज का नाम ‘द आउटसाइडर’ है और इसके सिर्फ 10 एपिसोड हैं। खास बात ये है कि ये सीरीज मशहूर लेखक स्टीफन किंग की इसी नाम से लिखी गई नॉवेल पर बेस्ड है। अगर आप वीकेंड (21 मार्च और 22 मार्च) पर इस सीरीज को देखने का प्लान बना रहे हैं तो इसकी खूबियाें और खामियों के बारे में भी पढ़ लें।
सीरीज की कहानी
कहानी एक छोटे शहर में रहने वाले 11 साल के बच्चे की बेरहमी से हुई हत्या से शुरू होती है। जांच के दौरान सारे सबूत कोच टेरी मैटलैंड (जेसन बेटमैन) के खिलाफ होते हैं। ऐसे में पुलिस ऑफिसर राल्फ एंडरसन (बेन मेंडेलसोहन) उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन मामला तब पलटता है जब ये साबित होता है कि टेरी हत्या के वक्त कहीं और था। इसके बाद कहानी में इन्वेस्टिगेटर होली गिबनी (सिंथिया एरिवो) की एंट्री होती है।
लोग ये सीरीज क्यों देख रहे हैं?
‘द आउटसाइडर’ की सबसे बड़ी ताकत इसका सस्पेंस है जो धीरे-धीरे बढ़ता और डर पैदा करता है। ये सीरीज उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें ‘स्लो बर्न’ थ्रिलर पसंद है, जहां कहानी धीरे खुलती है, लेकिन असर गहरा छोड़ती है।
खूबियां
- हॉलीवुड एक्टर्स की दमदार एक्टिंग
- क्राइम थ्रिलर और हॉरर का कॉम्बिनेशन
- छोटे शहर की ट्रेजेडी और इंसानी दर्द को गहराई से दिखाना
खामियां
सीरीज का पहला हिस्सा मजेदार है, लेकिन आगे चलकर इसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। साथ ही, कहानी का फोकस क्राइम से हटकर सुपरनैचुरल हॉरर पर ज्यादा शिफ्ट हो जाता है।
देखें या नहीं?
अगर आप ऐसी सीरीज देखना चाहते हैं जो सिर्फ मर्डर मिस्ट्री न हो, उसमें हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिल भी हो तो ‘द आउटसाइडर’ आपके लिए सही ऑप्शन है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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