Horror movie with imdb rating more then 7 streaming on OTT Platform Amazon prime video साउथ की हॉरर मूवी, 7.7 है इसकी आईएमडीबी रेटिंग, प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं आप, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडHorror movie with imdb rating more then 7 streaming on OTT Platform Amazon prime video

साउथ की हॉरर मूवी, 7.7 है इसकी आईएमडीबी रेटिंग, प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं आप

Prime Video Horror Movie: अमेजन प्राइम वीडियो पर साल 2025 में एक हॉरर मूवी आई है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है। ये कन्नड़ फिल्म है और ओटीटी पर स्ट्रीम कर रही है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 04:08 PM
share Share
Follow Us on
साउथ की हॉरर मूवी, 7.7 है इसकी आईएमडीबी रेटिंग, प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं आप

2025 की कन्नड़ हॉरर फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन ओटीटी इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। यही कारण है कि इस फिल्म को आईएमडीबी पर 7.7 रेटिंग मिली है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

फिल्म का नाम

फिल्म का नाम 'छू मंतर' है। इसकी कहानी रहस्यमयी मॉर्गन हाउस के इर्द-गिर्द घूमती है। दर्शकों को 1945 में ले जाया जाता है जब मॉर्गन हाउस का अंधकारमय अतीत शुरू हुआ था। फिर 2004 की कहानी बताई जाती है जब एक भूत पकड़ने वाला व्यक्ति मॉर्गन हाउस की सच्चाई जानने जाता है और गायब हो जाता है। फिर 2024 का किस्सा दिखाया जाता है जब डायनामो उर्फ गौतम (शरण), जो एक नामी भूतप्रेत विशेषज्ञ हैं, वो अपनी टीम के साथ मॉर्गन हवेली की जांच करने जाते हैं।

फिल्म के मजबूत पहलू

हॉरर के साथ कॉमेडी का भी तड़का लगा हुआ है। एक्टर्स की कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है। पहले हाफ में आने वाले ट्विस्ट लोगों को बांधे रखते हैं। वहीं इंटरवल के वक्त आने वाला ट्विस्ट चौंका देते हैं। सिनेमैटोग्राफी और साउंड डिज़ाइन फिल्म के हॉरर टोन को और प्रभावशाली बनाते हैं।

कमजोर पहलू

दूसरा हाफ पहले उतने ट्विस्ट नहीं हैं। कुछ दृश्यों में VFX थोड़े अटपटे लगते हैं।

क्यों देखनी चाहिए ये फिल्म?

'छू मंतर' कन्नड़ सिनेमा की पारंपरिक हॉरर-कॉमेडी फिल्मों से बिल्कुल अलग है। इसमें डर, सस्पेंस और कॉमेडी का ऐसा बैलेंस कि हर सीन में कुछ नया देखने को मिलता है। अगर आपको 'स्त्री' जैसी फिल्में अच्छी लगीं तो 'छू मंतर' आपको जरूर पसंद आएगी।

OTT

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।