थिएटर में हिंदी में रिलीज हुई है ये हॉरर फिल्म, 8.1 है इसकी IMDb रेटिंग

हिंदी भाषा में एक ऐसी फिल्म सिनेमाघरों में आई है जिसने दर्शकों को हिला दिया है। ये एक सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है और इसका नाम ‘वश लेवल 2’ है। इस फिल्म को रिलीज हुए पांच ही दिन हुए हैं और इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। यूं तो ये गुजराती फिल्म है, लेकिन हिंदी दर्शकों को भी सिनेमाघरों तक आने के लिए मजबूर कर रही है।

फिल्म की कहानी आपने अजय देवगन और आर माधवन की ‘शैतान’ देखी है? ‘शैतान’, ‘वश लेवल 1’ की हिंदी रीमेक है और ‘वश लेवल 2’ में उसके आगे की कहानी दिखाई गई है। ‘वश लेवल 1’ सिर्फ गुजराती भाषा में रिलीज हुई थी। वहीं ‘वश लेवल 2’ हिंदी में भी रिलीज हुई है। फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर फिल्म का पहला पार्ट खत्म हुआ था। अथर्व ने अपराधी प्रताप को कैद कर रखा है, लेकिन उसका भाई राजनाथ उसे बचाने आता है और नए कारनामें करता है।

क्यों है फिल्म खास? फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। फिल्म सिर्फ 2 घंटे की है। फिल्म को जबरदस्ती लंबा नहीं खिंचा गया है। इंटरवल से पहले काफी डर लगता है। हालांकि, इंटरवल के बाद ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी खत्म कर दी गई फिल्म।