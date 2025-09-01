थिएटर में हिंदी में रिलीज हुई है ये हॉरर फिल्म, 8.1 है इसकी IMDb रेटिंग
आइए आपको उस फिल्म के बारे में बताते हैं जो इस वक्त थिएटर में है और लोगों को थिएटर तक आने पर मजबूर कर रही है। यूं तो ये गुजराती फिल्म है, लेकिन इसे हिंदी में भी रिलीज किया गया है।
हिंदी भाषा में एक ऐसी फिल्म सिनेमाघरों में आई है जिसने दर्शकों को हिला दिया है। ये एक सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है और इसका नाम ‘वश लेवल 2’ है। इस फिल्म को रिलीज हुए पांच ही दिन हुए हैं और इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। यूं तो ये गुजराती फिल्म है, लेकिन हिंदी दर्शकों को भी सिनेमाघरों तक आने के लिए मजबूर कर रही है।
फिल्म की कहानी
आपने अजय देवगन और आर माधवन की ‘शैतान’ देखी है? ‘शैतान’, ‘वश लेवल 1’ की हिंदी रीमेक है और ‘वश लेवल 2’ में उसके आगे की कहानी दिखाई गई है। ‘वश लेवल 1’ सिर्फ गुजराती भाषा में रिलीज हुई थी। वहीं ‘वश लेवल 2’ हिंदी में भी रिलीज हुई है। फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर फिल्म का पहला पार्ट खत्म हुआ था। अथर्व ने अपराधी प्रताप को कैद कर रखा है, लेकिन उसका भाई राजनाथ उसे बचाने आता है और नए कारनामें करता है।
क्यों है फिल्म खास?
फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। फिल्म सिर्फ 2 घंटे की है। फिल्म को जबरदस्ती लंबा नहीं खिंचा गया है। इंटरवल से पहले काफी डर लगता है। हालांकि, इंटरवल के बाद ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी खत्म कर दी गई फिल्म।
बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन
फिल्म ने महज 5 दिनों में 7.07 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने अपने बजट का लगभग 90% रिकवर कर लिया है। यह प्रदर्शन गुजराती सिनेमा के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है।
