IITian था हॉरर फिल्म पुराना मंदिर का सामरी एक्टर अनिरुद्ध अग्रवाल, इस वजह से डरावना हो गया था चेहरा
हॉरर फिल्मों में डरावने वाले सामरी एक्टर अनिरुद्ध अग्रवाल को हुई एक बीमारी की वजह से बदल गया था चेहरा। डरने लगे थे लोग। इसी डरावने चेहरे ने ऐसे दिलवाया सबसे यादगार किरदार।
1984 में हिंदी सिनेमा की सबसे हॉरर फिल्मों में से एक फिल्म पुराना मंदिर रिलीज हुई थी। इस फिल्म की हॉरर कहानी से ज्यादा डरवाना एक चेहरा था जिसे आज भी लोग देख लें तो उनकी रूह कांप जाती है। फिल्म पुराना मंदिर में सामरी का किरदार निभाने वाले एक्टर ने उस समय की ऑडियंस को खूब डराया था। लेकिन क्या आप सामरी का किरदार निभाने वाले एक्टर अनिरुद्ध अग्रवाल को ये रोल कैसे मिला? जानिए कैसे एक IITian कैसे हिंदी फिल्मों का सबसे डरावना चेहरा बन गया।
अनिरुद्ध अग्रवाल थे IITian
सामरी का किरदार निभाने वाले एक्टर अनिरुद्ध अग्रवाल एक्टर बनना चाहते थे। लेकिन पिता चाहते थे कि वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे। इसलिए अनिरुद्ध ने पहले IIT रुड़की से अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई चले गए। शुरुआत में उन्होंने तेरी मांग सितारों से भर दूं नाम की फिल्म में बहुत छोटा रोल किया। लेकिन बात नहीं बनी। इसी दौरान एक्टर को एक दुर्लब बीमारी ने जकड़ लिया। इस बीमारी की वजह से उनके चेहरे की मसल और पूरा चेहरा भारी और अजीब होने लगा। लेकिन फिर इसी डरावने चेहरे की वजह से उन्हें उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म मिली।
बीमारी की वजह से चेहरे में हुआ था बदलाव
इस बारे में खुद अनिरुद्ध ने अपने एक इंटरव्यू में बात की थी। उत्तराखंड के रहने वाले अनिरुद्ध जब मुंबई आए तो उन्हें एक दुर्लब मेडिकल कंडीशन हो गई जिस वजह से उनका चेहरा अजीब और बड़ा दिखने लगा। एक्टर ने बताया था कि लोग उनके चेहरे से डरने लगे थे। एक्टर ने आगे बताया कि एक दिन उन्हें एक शख्स ने कहा कि वो बहुत डेंजरस दिखते हैं, उनका चेहरा बहुत अलग है। तो क्या वो फिल्मों में काम करना चाहेंगे। अनिरुद्ध ने उन्हें बताया कि वो फिल्मों के लिए ही मुंबई आए थे लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था। इसके बाद उस शख्स ने अनिरुद्ध को रामसे ब्रदर्स के पास भेज दिया।
चेहरे की वजह से मिली फिल्म
अनिरुद्ध ने बताया कि उस समय रामसे ब्रदर्स ने फिल्म पुराना मंदिर की शूटिंग पूरी कर ली थी। बस कुछ हॉरर सीन शामिल करने थे। फिल्म 6 महीनों से बिना हॉरर सीन के पड़ी हुई थी। मेकर्स इस फिल्म में फेस मास्क लगाकर ऑडियंस को डराना नहीं चाहते थे क्योंकि उससे चेहरे के एक्स्प्रेशन नहीं दिखते। वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे जिसके चेहरे का इस्तेमाल फिल्म में ऑडियंस को डराने के लिए किया जा सके। इसी दौरान अनिरुद्ध रामसे ब्रदर्स से मिलने पहुंच गए।
ऐसे मिली फिल्म पुराना मंदिर
अनिरुद्ध ने बताया कि वो रामसे ब्रदर के तुलसी रामसे से मिले। तुलसी रामसे अनिरुद्ध के चेहरे को देखकर बहुत खुश हुए। इसके बाद रामसे ब्रदर्स ने अनिरुद्ध अग्रवाल को फिल्म पुराना मंदिर में सामरी के किरदार में कास्ट किया। अनिरुद्ध के डरावने चेहरे का असर ऑडियंस पर इतना जबरदस्त हुआ कि फिल्म देखने के दौरान ऑडियंस डर में बैठी रहती थी। बाद में इसी किरदार पर फिल्म 3D सामरी भी बनी।
मुंबई में रह रहे हैं अनिरुद्ध
इसके बाद अनिरुद्ध अग्रवाल ने कई फिल्मों में काम किया। उन्हें अल्लाह रखा, राम लखन, बंद दरवाजा, त्रिमूर्ति, मेला जैसी फिल्मों में देखा गया। लेकिन फिल्म बैंडिट क्वीन में उनके किरदार बाबू गुर्ज्जर के काम को खूब सराहना मिली। आज अनिरुद्ध मुंबई में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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