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हनी सिंह ने बता ही दिया क्यों हुआ था उनका तलाक, कहा- जब मैं बीमार था वो मेरी साथ थी, लेकिन फिर…

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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हनी सिंह ने बताया कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज है जो वह चाहते हैं और वह है बच्चे। हनी सिंह का कहना है कि वह बच्चे चाहते हैं और बाकी सब कुछ उनके पास है।

हनी सिंह ने बता ही दिया क्यों हुआ था उनका तलाक, कहा- जब मैं बीमार था वो मेरी साथ थी, लेकिन फिर…

हनी सिंह जो स्टेज नेम यो यो हनी सिंह से पॉपुलर हैं, वह उन सेलेब में से एक हैं जो कभी किसी भी मुद्दे पर बात करने से झिझकते नहीं हैं फिर चाहे बात प्रोफेशनल लाइफ की हो या पर्सनल। अब हनी सिंह ने अपनी लाइफ के बारे में खुलकर बात की और बताया कि उन्हें किस चीज से डर लगता है। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि अगर आज उनका आखिरी दिन हुआ तो वह क्या कहना चाहेंगे तो जानें इस पर उन्होंने क्या कहा।

हनी सिंह को चाहिए बच्चे

हनी सिंह से पूछा कि ऐसा कुछ है जो वह चाहते हों उनके पास हो जो आज तक नहीं था तो उन्होंने एबी टॉल्क्स से बात करते हुए कहा कि मुझे बस बच्चे चाहिए। बाकी मेरे पास सब कुछ है। बस बच्चे हो जाए तो सब अच्छा है।

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हनी को नहीं किसी बात का कोई डर

हनी से फिर पूछा गया कि उन्हें किसी चीज का डर है तो उन्होंने कहा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो बाकी फिर किसी भी चीज से किस बात का डर। इसके बाद हनी से पूछा गया कि क्या आपको अपने अपनों को खोने का डर लगता है तो हनी ने कहा नहीं, वो तो होगा ही। जो होना लिखा है वो होगा ही। मैं बस चाहता हूं मेरे अपने खुश रहें और स्वस्थ रहें और वह मुझे भी खुश देखें क्योंकि मुझे खुश देखकर वह खुश हैं।

हनी का मैसेज

हनी से फिर पूछा गया कि अगर उनका यह आखिरी दिन है और वह कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा तो वह बोले, 'मेरा अगर यह आखिरी दिन है तो सब ये पॉडकास्ट देख लें। मैंने इसमें सब कह दिया है। बार्स और एंड्रू अगर तुम ये देख रहे हो तो ये मेरा आखिरी इंटरव्यू है, इसे देख लेना। मेरे बच्चों आई लव यू, मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी मां किसी और आदमी से तुम्हें पैदा करती हैं तो तुम तब भी मेरे बच्चे रहोगे।'

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तलाक के बाद क्या सीखा है हनी सिंह ने

तलाक के बाद आपने क्या सीखा तो हनी बोले, इससे मैंने सीखा कि आप अकेले हैं और आपको अकेला रहना होगा। आपको खुद को प्यार करना सीखा होगा। मेरी शादी जब हुई वो अलग सिचुएशन थी और तलाक हुआ वो अलग सिचुएशन थी।

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क्या हुआ था दोनों के बीच

हनी ने बताया कि जब मैं बीमार था वो मेरी साथ थी। उसी घर में थी वह जहां मैं था। लेकिन जब मैंने फैसला किया घर से बाहर जाने का तो हमारे बीच विवाद होने लगे। हम अलग होना चाहते थे। उसके बाद से मुझे लगा कि मुझे अकेला रहना है और अकेले रहना अच्छा लग रहा है। आप अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। आप किसी से कितना भी मोहब्बत करलो आपने अकेले ही जाना है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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