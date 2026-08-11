Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मेरी नालायक औलाद…बादशाह पर हनी सिंह का तीखा वार, इंडियाज गॉट लेटेंट शो से मचा हंगामा

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बादशाह और हनी सिंह के बीच की कॉन्ट्रोवर्सी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। हनी सिंह ने सोशल मीडिया पर बादशाह को लेकर एक ऐसा कमेंट किया है जो वायरल हो रहा है।

Honey singh and badshah controversy
हनी सिंह ने बादशाह पर कसा तंज

हनी सिंह और बादशाह के बीच काफी सालों से कॉन्ट्रोवर्सी चलती आ रही है। बादशाह जिनका रियल नाम आदित्य प्रतीक सिंह है, वह हाल ही में समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में नजर आए थे। इस दौरान समय ने बादशाह को रोस्ट किया और पूछा कि क्या आपने खुद को बादशाह नाम दिया है तो बादशाह बोले हां।

हनी सिंह का कमेंट

इस बीच सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पुराना वीडियो शेयर किया जहां बादशाह खुद बोलते हैं कि हनी सिंह ने उन्हें यह नाम दिया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हनी सिंह ने ना सिर्फ इस वीडियो को लाइक किया बल्कि उसमें कमेंट किया, ‘मेरी नालायक औलाद।’

अब हनी सिंह के इस कमेंट के बाद एक बार फिर दोनों के बीच की वॉर को हवा मिल गई है।

ये भी पढ़ें:'मुझे डर था कि मेरे पति...', बादशाह संग रिश्ते में आई दरार पर पत्नी ईशा ने तोड़ी

हनी सिंह और बादशाह का विवाद

बता दें कि हनी सिंह और बादशाह के बीच 15 साल से विवाद चल रहा है। दोनों ने अपने करियर की शुरुआत रैप ग्रुप माफिया मुंदीर से की थी जिसमें इक्का, गोलू और रफ्तार भी थे। इस बैंड ने कई हिट गाने दिए जैसे खोल बोतल, बेगानी नार बुरी और दिल्ली के दीवाने। दोनों के बीच फिर कुछ विवाद हुआ और दोनों अलग हो गए। इसके बाद दोनों कई बार पब्लिक इवेंट्स या इंटरव्यूज में एक-दूसरे के खिलाफ बोलते दिखे।

सबसे बड़ा विवाद हुआ था ब्राउन रंग गाने के दौरान। बादशाह ने कहा था कि उन्होंने लिरिक्स लिखे थे, वहीं हनी सिंह ने बीट्स कम्पोज किए थे।

ये भी पढ़ें:बादशाह की शादी में आई दरार? पत्नी ने वीडियो शेयर कर लिखा- हर तूफान एक सबक है

बादशाह ने खत्म किया था विवाद

हालांकि बादशाह ने इस विवाद को तब खत्म किया जब देहरादून के कॉन्सर्ट में उन्होंने इस मामले को खत्म किया। लेकिन हनी सिंह की तरफ से यह एंड नहीं हुआ था।

हनी सिंह की प्रोफेशनल लाइफ

हनी सिंह की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो हाल ही में उनका गाना मूनलाइट रिलीज हुआ था। अब उनका दीवाली रिद्दिम गाना रिलीज होने वाला है। यह गाना सितंबर में रिलीज होगा।

ये भी पढ़ें:इंडियाज गॉट लेटेंट के दूसरे सीजन आने पर बादशाह ने दी समय रैना को सलाह- इस बार एक

शादी को लेकर विवाद में बादशाह

बादशाह कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। दरअसल, बादशाह की पत्नी ने सोशल मीडिया पर बादशाह के साथ वीडियो शेयर कर लिखा था कि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनके कोई बाहरी निशान नहीं दिखते। मैं लंबे समय तक चुप रहा क्योंकि मुझे डर था। मुझे अपने पति के असर, ताकत और संसाधनों का बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ और मैंने खुद को यकीन दिला लिया कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित काम है। खामोशी कभी भी सहमति नहीं थी। आज, मैं डर से ज्यादा तारक को चुनती हूं। मैं अभी पूरी स्टोरी बताने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन अब मैं यह दिखावा बंद करने के लिए तैयार हूं कि सब कुछ ठीक था।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Honey singh Badshah
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।