हनी सिंह के दिल्ली कॉन्सर्ट में मची अफरा-तफरी, स्पॉन्सर के स्टाफ और फैंस के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई, वीडियो हुआ वायरल
हनी सिंह के कॉन्सर्ट के कई वीडियो में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, जिसमें उन्होंने 'देसी कलाकार', 'ब्लू आइज', 'सनी सनी', 'लुंगी डांस', 'मिलियनेयर', 'डोप शोप' और 'ब्राउन रंग' जैसे हिट गाने गाए। लेकिन कॉन्सर्ट के बीच अचानक की कुछ ऐसा हुआ, जिससे अफरा-तफरी मच गई।
सिंगर-रैपर यो यो हनी सिंह ने शनिवार, 14 मार्च को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम (IGI स्टेडियम) में अपना 'माई चैप्टर - इंडिया टूर' शुरू किया। कॉन्सर्ट के कई वीडियो में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, जिसमें उन्होंने 'देसी कलाकार', 'ब्लू आइज', 'सनी सनी', 'लुंगी डांस', 'मिलियनेयर', 'डोप शोप' और 'ब्राउन रंग' जैसे हिट गाने गाए। लेकिन कॉन्सर्ट के बीच अचानक की कुछ ऐसा हुआ, जिससे अफरा-तफरी मच गई। यहीं नहीं, खबरों के मुताबिक, फैंस और शो की स्पॉन्सर टीम के सदस्यों के बीच कथित तौर पर एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
हनी सिंह के दिल्ली कॉन्सर्ट में लड़ाई छिड़ गई
हनी सिंह के दिल्ली कॉन्सर्ट में हुई लड़ाई का वीडियो एक पत्रकार ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया गया है। इस वीडियो में हनी सिंह के कॉन्सर्ट के दौरान स्पॉन्सर क्रू के सदस्यों और कुछ दर्शकों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती दिखी। इसमें दोनों तरफ के लोग एक-दूसरे को जमकर मारते नजर आ रहे हैं। इस कहा-सुनी से भीड़ में अफरा-तफरी मचने के बावजूद, सिंगर हनी सिंह ने कथित तौर पर अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी, और ऐसा लगा कि उन्हें इस लड़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
मौके पर पहुंची पुलिस
खबरों के मुताबिक, हनी सिंह के कॉन्सर्ट में बवाल के बीच दिल्ली पुलिस पहुंची और उन्होंने तुरंत हालात को काबू में किया। जबकि कई सुरक्षाकर्मियों ने लड़ाई को शांत कराने में मदद की ताकि मामला और ज्यादा न बिगड़े। फिलहाल इस मामले में अभी तक सिंगर हनी सिंह की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
हनी सिंह के इंडिया टूर की तारीखें
दिल्ली के बाद, हनी सिंह 21 मार्च को अहमदाबाद में परफॉर्म करेंगे, उसके बाद 28 मार्च को मुंबई, 4 अप्रैल को पुणे, 11 अप्रैल को कोटा, 25 अप्रैल को इंदौर, 2 मई को लखनऊ, 9 मई को कोलकाता में परफॉर्म करेंगे, और 16 मई को बेंगलुरु में इस टूर का समापन करेंगे।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।