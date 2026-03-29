हनी सिंह के कॉन्सर्ट से वायरल हुआ सौंदर्या शर्मा का डांस वीडियो, ट्रोल्स ने कहा 'छपरी'
शनिवार को मुंबई में सिंगर और रैपर हनी सिंह का कॉन्सर्ट हुआ। उस कॉन्सर्ट में बिग बॉस फेम सौंदर्या शर्मा स्टेज पर परफॉर्म करती नजर आईं। अब कॉन्सर्ट के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग सौंदर्या शर्मा को ट्रोल कर रहे हैं।
मुंबई में शनिवार को रैपर और सिंगर हनी सिंह का एक कॉन्सर्ट हुआ। इस कॉन्सर्ट के कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ वायरल वीडियोज में बिग बॉस फेम सौंदर्या शर्मा स्टेज पर शानदार परफॉर्मेंस करती नजर आ रही हैं। सौंदर्या शर्मा के वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। जहां कुछ लोग इन वीडियोज को देखकर सौंदर्या शर्मा की तारीफ कर रहे हैं। वहीं, कुछ ट्रोल्स उनके डांस को वल्गर कह रहे हैं और वीडियो पर भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं।
वायरल हो रहा है सौंदर्या शर्मा का डांस वीडियो
instantbollywood पेज पर सौंदर्या का एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में हनी सिंह और सौंदर्या दोनों स्टेज पर नजर आ रहे हैं। सौंदर्य शर्मा हॉउसफुल के गाने लालपरी गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं।
सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे सौंदर्या शर्मा की तारीफ
इस वीडियो को देख कुछ लोग सौंदर्या शर्मा की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- सौंदर्या शर्मा ने स्टेज पर आग लगा दी। एक ने लिखा- सौंदर्या शर्मा ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी। बहुत सारे यूजर्स ने हार्ट और फायर इमोजी बनाकर इस वायरल वीडियो पर प्यार लुटाया है।
ट्रोल्स के निशाने पर आईं सौंदर्या शर्मा
जहां एक तरफ लोग सौंदर्या शर्मा के डांस की तारीफ कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- ये किस तरीका का डांस है भाई। एक ने लिखा- अच्छा खासा डेंटिस्ट थी, पता नहीं क्या कर रही है। एक ने लिखा- ये छपरी डांस क्यों कर रही है। एक ने लिखा- ये डॉक्टर से घटिया डांस करने वाली कब बन गई।
बिग बॉस 16 में नजर आई थीं सौंदर्या शर्मा
सौंदर्या शर्मा की बात करें तो वो बिग बॉस सीजन 16 में नजर आई थीं। बिग बॉस के घर में सौंदर्या ने बताया था कि वो एक डेंटिस्ट हैं। उन्होंने रांची डायरीज से साल 2017 में इंडस्ट्री में कदम रखा था। सौंदर्या शर्मा अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल में भी नजर आ चुकी हैं।
मुंबई में हनी सिंह का कॉन्सर्ट उनके माई स्टोरी-इंडिया चैप्टर टूर का हिस्सा था। उन्होंने इस टूर की शुरुआत 14 मार्च, 2026 को दिल्ली से की थी। दिल्ली टूर के दौरान भी सौंदर्या शर्मा हनी सिंह के कॉन्सर्ट का हिस्सा थीं। अगर आप दिल्ली और मुंबई में हनी सिंह का ये कॉन्सर्ट नहीं देख पाए हैं तो आपके पास मौका है कि आप पुणे में इस कॉन्सर्ट का हिस्सा बन सकते हैं। 4 अप्रैल को हनी सिंह का कॉन्सर्ट पुणे में होगा।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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