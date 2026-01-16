हनी सिंह ने मांगी अपनी गलती की माफी, बताया क्यों की थी सबके सामने अश्लील बात

संक्षेप: हनी सिंह जो कई बार अपने स्टेटमेंट्स को लेकर विवाद में फंस जाते हैं, उन्होंने हाल ही में दिल्ली के कॉन्सर्ट में एक गंदी बात की जिस पर अब उन्होंने सभी से माफी मांगी है।

हनी सिंह का हाल ही में दिल्ली के एक इवेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिस पर वह दिल्ली की ठंड को लेकर एक ऐसा गंदा स्टेटमेंट देते हैं जिससे सबको काफी गुस्सा आया। हनी सिंह को काफी ट्रोल किया जा रहा था और इन सबके बाद अब सिंगर ने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हनी सिंह ने बताया क्यों दिया वो स्टेटमेंट गुरुवार को हनी सिंह ने माफी का वीडियो शेयर किया है। वह बोले, 'मैं सिर्फ शो में गेस्ट था और इस कॉन्सर्ट से 2 दिन पहले मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट से मिला था। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे यंग जनरेशन जो है वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों से गुजर रही है। कई लोग अनसेफ सेक्स करते हैं। मैं फिर शो में गया और जब मैंने जेन जी ऑडियंस देखी तो मैंने सोचा उन्हें उनके स्टाइल में समझाऊं कि कॉन्डम का इस्तेमाल करें।'

सबसे मांगी माफी उन्होंने आगे कहा, ‘जिस तरह की भाषा और कंटेंट को जेन जी देखते हैं, मैंने सोचा उसी भाषा में उन्हें समझाऊं जिससे वे अच्छे से समझ सकें। लेकिन कुछ को मेरी भाषा अच्छी नहीं लगी तो जिनको मेरी भाषा सही नहीं लगी उनसे मैं माफी मांगता हूं। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा और अपनी भाषा में कंट्रोल रखूंगा। इसके अलावा मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि कैसे इन चीजों को एडिट करके भी आगे फॉर्वर्ड किया जा सकता है गलत तरीके से। खैर मैं सबसे माफी मांगता हूं।’

लोगों के रिएक्शन हनी के इस पोस्ट पर उनके फैंस उन्हें खूब सपोर्ट कर रहे हैं। एक ने लिखा कि आपने माफी मांग ली, अच्छा किया। बहुत कम ऐसा कर पाते हैं। एक ने लिखा कि आप चिंता मत करो पाजी, आपकी यो यो फैमिली आपके साथ है। एक ने लिखा कि अच्छे इंसान वही होते हैं जो गलती पर माफी मांग लेते हैं।