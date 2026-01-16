Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडHoney Singh Apologises For His Bad Comment In Delhi Concert Says Never Will Do This Mistake Again
हनी सिंह ने मांगी अपनी गलती की माफी, बताया क्यों की थी सबके सामने अश्लील बात

हनी सिंह ने मांगी अपनी गलती की माफी, बताया क्यों की थी सबके सामने अश्लील बात

संक्षेप:

हनी सिंह जो कई बार अपने स्टेटमेंट्स को लेकर विवाद में फंस जाते हैं, उन्होंने हाल ही में दिल्ली के कॉन्सर्ट में एक गंदी बात की जिस पर अब उन्होंने सभी से माफी मांगी है।

Jan 16, 2026 07:26 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हनी सिंह का हाल ही में दिल्ली के एक इवेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिस पर वह दिल्ली की ठंड को लेकर एक ऐसा गंदा स्टेटमेंट देते हैं जिससे सबको काफी गुस्सा आया। हनी सिंह को काफी ट्रोल किया जा रहा था और इन सबके बाद अब सिंगर ने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हनी सिंह ने बताया क्यों दिया वो स्टेटमेंट

गुरुवार को हनी सिंह ने माफी का वीडियो शेयर किया है। वह बोले, 'मैं सिर्फ शो में गेस्ट था और इस कॉन्सर्ट से 2 दिन पहले मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट से मिला था। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे यंग जनरेशन जो है वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों से गुजर रही है। कई लोग अनसेफ सेक्स करते हैं। मैं फिर शो में गया और जब मैंने जेन जी ऑडियंस देखी तो मैंने सोचा उन्हें उनके स्टाइल में समझाऊं कि कॉन्डम का इस्तेमाल करें।'

सबसे मांगी माफी

उन्होंने आगे कहा, ‘जिस तरह की भाषा और कंटेंट को जेन जी देखते हैं, मैंने सोचा उसी भाषा में उन्हें समझाऊं जिससे वे अच्छे से समझ सकें। लेकिन कुछ को मेरी भाषा अच्छी नहीं लगी तो जिनको मेरी भाषा सही नहीं लगी उनसे मैं माफी मांगता हूं। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा और अपनी भाषा में कंट्रोल रखूंगा। इसके अलावा मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि कैसे इन चीजों को एडिट करके भी आगे फॉर्वर्ड किया जा सकता है गलत तरीके से। खैर मैं सबसे माफी मांगता हूं।’

लोगों के रिएक्शन

हनी के इस पोस्ट पर उनके फैंस उन्हें खूब सपोर्ट कर रहे हैं। एक ने लिखा कि आपने माफी मांग ली, अच्छा किया। बहुत कम ऐसा कर पाते हैं। एक ने लिखा कि आप चिंता मत करो पाजी, आपकी यो यो फैमिली आपके साथ है। एक ने लिखा कि अच्छे इंसान वही होते हैं जो गलती पर माफी मांग लेते हैं।

ये भी पढ़ें:हनी सिंह ने दिल्ली के कॉन्सर्ट में कही ऐसी गंदी बात कि हो गया बवाल

क्या बोले थे हनी सिंह

हनी सिंह ने कहा था कि दिल्ली में इतनी ठंड है कि ऐसे में कार में से…स करने में मजा आता है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Honey singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।