'यह मेरे लिए काला दशक है', भतीजे की मौत के बाद हनी सिंह और गिप्पी ग्रेवाल ने लिखी पोस्ट
हनी सिंह के भतीजे की मौत के बाद उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक्टर ने अपनी पोस्ट में दिल का हाल बयां किया है।
म्यूजिशियन/रैपर हनी सिंह के भतीजे की सड़क हादसे में मौत हो गई है। हनी सिंह ने खुद इंस्टा स्टोरी पर इस खबर को कन्फर्म किया है। हनी सिंह ने एक छोटी सी इंस्टा स्टोरी में अपने इमोशन्स जाहिर करते हुए बताया कि इस घटना के किस कदर उन्हें झंकझोर कर रख दिया है। हनी सिंह ने इंस्टा स्टोरी में लिखा- यह मेरे लिए एक काला दशक है। मेरा भतीजा मुझसे दूर हो गया। यह तकलीफों का पहाड़ टूटने जैसा है। भोले नाथ.. मेहर.. मेहर... मेहर। मालूम हो कि हनी सिंह के भतीजे औलक एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे जब पंजाब के जालंधर में उनका रोड एक्सीडेंट हो गया।
हनी सिंह ने बताया दिल का हाल
हनी सिंह के भतीजे के साथ गाड़ी में उनके दो दोस्त भी थे। यह हादसा पुलिस लाइंस इलाके के पास एक फ्लाईओवर पर हुआ। औलक एक पंजाबी म्यूजिक कंपनी 'स्पीड रिकॉर्ड्स' के मालिक दिनेश के बेटे थे। उनके साथ गाड़ी में मौजूद अन्य 2 लड़कों में एक की पहचान पैपी स्वीट्स के मालिक के बेटे आरव तलवार के तौर में हुई है। उनकी गाड़ी सड़क पर खड़ी नगर निगम की एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हनी सिंह के इंस्टा पर स्टोरी लगाने के बाद उनके ढेरों फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर सांत्वना दे रहे हैं।
गिप्पी ग्रेवाल ने भी किया पोस्ट
हनी सिंह की पोस्ट के बाद पंजाबी एक्टर-सिंगर गिप्पी ग्रेवाल ने भी इस घटना पर शोक प्रकट किया है और एक सोशल मीडिया पोस्ट करके परिवार को सांत्वना दी है। औलक की मौत की खबर पर रिएक्शन देते हुए गिप्पी ग्रेवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मेरे प्यारे भतीजे विदित औलक के दुखद गुजर जाने की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उनकी अचानक हुई मौत की तकलीफ को बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। वाहेगुरु आपकी आत्मा को शांति दें और दिनेश भाजी और पूरे औलक परिवार को यह दुख सहने की ताकत और हिम्मत दें।"
कहां किया जाएगा अंतिम संस्कार?
गिप्पी ग्रेवाल ने अपनी पोस्ट में अंतिम संस्कार के वेन्यू की जानकारी देते हुए बताया है कि पंजाब के क्रिमेशन ग्राउंड, मॉडल टाउन जालंधर में अंतिम संस्कार किया जाएगा।
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