आतिफ असलम संग दुबई में नाचे हनी सिंह, पाकिस्तानी शो बैन की मांग के बीच वीडियो वायरल
भारत में पाकिस्तानी शो ‘जो बचे हैं संग समेट लो’ के बैन की मांग उठ रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर हनी सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हनी सिंह पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं।
भारतीय सिंगर और रैपर हनी सिंह और पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में हनी सिंह और आतिफ असलम साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो दुबई की एक शादी का बताया जा रहा है। आतिफ और हनी सिंह का ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत में पाकिस्तानी शो ‘जो बचे हैं संग समेट लो’ के बैन की मांग उठ रही है।
आतिफ और हनी सिंह के डांस का वीडियो वायरल
हनी सिंह और आतिफ असलम का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें दोनों सिंगर्स पाकिस्तानी सिंगर अबरार-उल-हक के गानों पर डांस करते नजर आ रहे हैं।
दोस्त की शादी में नाचे हनी सिंह और आतिफ असलम
हनी सिंह और आतिफ असलम का ये वीडियो उस इवेंट को होस्ट सादिक सलीम ने शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- एक दोस्त की शादी में हनी सिंह और आतिफ डांस कर रहे हैं। क्या बढ़िया नजारा था दोनों को अबरार-उल-हक के गानों पर डांस करते देखना।
कॉन्सर्ट रिहर्सल से सीधा शादी में पहुंचे आतिफ असलम
होस्ट ने आगे लिखा- हनी सिंह जब अंदर आए तो वो जो हैं, वैसे ही आइकन लग रहे थे। प्यार और आत्मीयता से भरे हुए...और उनका स्टाइल एकदम बेहतरीन था। फिर आतिफ आते हैं। शांत, संयमित और सरल। उन्होंने अपना वादा निभाया और अपने कॉन्सर्ट की रिहर्सल से सीधे यहां आ गए।
मुझे एक एमसी के तौर पर ये शाम होस्ट करने का मौका मिला। जहां एक तरफ पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स को रिलीज होने से रोकने के लिए शिकायत की जा रही है, हम म्यूजिक, दोस्ती और अच्छे वक्त का जश्न मना रहे हैं। ऐसा सिर्फ दुबई में ही हो सकता है।
वायरल वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
हनी सिंह और आतिफ असलम के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया आई है। एक यूजर ने लिखा- दोनों का साथ में देखकर अच्छा लगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा- अब यो यो की चिट्ठी भी जाएगी मोदी को। एक ने कहा- हनी सिंह और आतिफ असलम का एक गाना आना चाहिए साथ में, मजा आ जाएगा।
लगभग 10 साल से भारत में बैन हैं आतिफ असलम
आतिफ असलम की बात करें तो वो एक पाकिस्तानी सिंगर हैं जिन्होंने तमाम बॉलीवुड गाने भी गाए हैं। लेकिन भारत-पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों के चलते आतिफ लगभग 10 साल से भारत में बैन हैं। आतिफ ने क्रिस फेड के यूट्यूब चैनल ‘वन ऑन वन विद क्रिस फेड' पॉडकास्ट (अगस्त 2026) में कहा था, "पिछले 10 साल से मैंने भारत में कोई गाना नहीं किया है। मेरे प्रशंसक वीपीएन के जरिए मेरा संगीत सुन रहे हैं। मैं पायरेसी का समर्थन नहीं करता, लेकिन संगीत को जहां पहुंचना होता है, वह पहुंच ही जाता है।"
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना