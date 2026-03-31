फिल्म जिसमें मेकर्स से हो गया था ब्लंडर, गलती पकड़ आने के बावजूद रिलीज कर दी मूवी, लेकिन क्यों?
जुरासिक पार्क को इमैजिनेशन को पर्दे पर हकीकत की तरह दिखाने के मामले में सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में एक ब्लंडर हो गया था, जिसे सुधारने की बजाए मेकर्स ने यूं ही जाने देने का फैसला किया।
फिल्ममेकिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें ढेर सारी क्रिएटिविटी के साथ-साथ बहुत ज्यादा टेक्निकल काम भी होता है। क्रिएटिविटी उस कहानी को बुनने और यह सोचने में लगती है कि उस कहानी को दर्शकों को कैसे दिखाना है। वहीं टेक्निकल टैलेंट इस चीज पर खर्च होता है कि डायरेक्टर और राइटर की कल्पना को हकीकत कैसे किया जाए? कैसे उसे पर्दे पर जीवंत करके दिखाया जाए। यूं तो फिल्म बनाने के दौरान मेकर्स हर छोटी-बड़ी चीज पर बहुत ज्यादा बारीकी से नजर रखते हैं, ताकि कहीं चूक की कोई गुंजाइश ना रह जाए। लेकिन एक हॉलीवुड फिल्म के दौरान कुछ ऐसी गलती हो गई थी, जिसके बारे में पता चल जाने के बावजूद मेकर्स ने इसे फिल्म में जाने दिया था। फिर इस गलती के साथ ही यह फिल्म दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज की गई।
हॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म में हुई थी गलती
किस्सा है साल 1993 में आई फिल्म 'जुरासिक पार्क' का। यह गलती क्रिएटिव टीम की तरफ से नहीं, बल्कि टेक्निकल टीम की तरफ से हुई थी। और इसे सुधारना इतना बड़ा काम था, कि मेकर्स ने इसे तब गलती के साथ ही थिएटर्स में रिलीज कर दिया। फिल्म में एक सीन है जब एक टी-रेक्स डायनासोर एक वेलोसिटी रैप्टर को खाने वाला होता है। इस सीन में बड़ा डायनासोर छोटे वाले को मुंह पर पकड़कर इधर-उधर हिला रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक सेकंड के लिए छोटा वाला डायनासोर बड़े वाले के मुंह से गायब हो जाता है, फिर अगले ही पल वह फिर से उसी बड़े डायनासोर के मुंह में नजर आता है।
तब कैसे तैयार की गई थी यह ब्लॉकबस्टर फिल्म?
अब सवाल यह उठता है कि यह उस जमाने की मोस्ट टेक्निकली एडवांस्ड और विजुअली बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म मानी जाती है। फिर यह गलती हुई कैसे? तो अब इसके पीछे की कहानी जानते हैं। हुआ यह कि जब यह फिल्म बनाई जा रही थी, तो एक-दो नहीं बल्कि कुल 75 सिलिकॉन ग्राफिक्स वर्क स्टेशन इसके पीछे काम कर रहे थे। ये वो मशीन्स थीं, जिनमें से हर एक की कीमत तब एक मिलियन डॉलर के करीब थी। इस सबके बावजूद हर फ्रेम को प्रोसेस होने में 10 से 12 घंटे का वक्त लगता था। उसके बाद ये CGI सिर्फ कंप्यूटर पर नहीं थे। लेजर के जरिए उसको वास्तविक फिल्म (रोल) पर प्रिंट किया गया था।
क्यों जान बूझकर गलती के साथ जाने की फिल्म?
तो इस एक गलती को सुधारने के लिए मेकर्स को पूरी फिल्म दोबारा से एडिट करके रेंडर करनी पड़ती। इसके अलावा उन्होंने दुनिया भर में जितनी भी 35 mm स्टॉक रोल डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उन सभी को वापस मंगाना पड़ता। हर एक के लिए वो चेंज करना पड़ता और वापिस फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता। तो मूवी के मेकर्स ने डिसाइड किया, छोड़ो यार कौन इतनी डिटेल्स नोटिस करने वाला है। और इस तरह इस गलती के साथ ही यह मूवी दुनिया भर के सिनेमाघरों में चलाई गई। सच यह था कि ज्यादातर दर्शकों ने वाकई इस सीन को अपनी नजर का भ्रम मानकर तब नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब फिल्में ओटीटी और वीसीडी पर आईं, तब भेद खुला।
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