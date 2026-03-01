Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Holi Special: जानिए किसने लिखे थे सदी के ये सबसे खूबसूरत 6 होली सॉन्ग, एक तो थे महान कवि

Mar 01, 2026 01:30 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Holi Special: हिंदी फिल्मों के इन होली गीतों को आपने कई बार सुना और देखा होगा। लेकिन कभी आपने सोचा कि इन खूबसूरत गीतों को आखिर किसने लिखा था? इन होली सॉन्ग को लिखने वाले गीतकारों के नाम आपको खुश कर देंगे। एक तो महान कवि थे जिन्होंने सदी के सबसे खूबसूरत गीतों में से एक होली का ये गाना लिखा।

Holi Special: जानिए किसने लिखे थे सदी के ये सबसे खूबसूरत 6 होली सॉन्ग, एक तो थे महान कवि

हिंदी फिल्मों में होली का खास महत्व रहा है। फिल्म शोले में गब्बर का मशहूर डायलॉग ‘कब है होली?’ हो या फिल्म सिलसिला में अमिताभ बच्चन और रेखा के किरदार के रोमांस पर फिल्माया ‘रंग बरसे’ ये गाने हमेशा से एक एहसास के साथ ऑडियंस तक पहुंचते रहे। हर होली पार्टी में इन गानों का बजना तो मतलब तय ही है। लेकिन कभी आपने सोचा कि इतने शानदार, दशकों तक याद किए जाने वाले इन गानों को किसने लिखा था? चलिए हम आपको बताते हैं 6 होली के बेस्ट सॉन्ग और उन्हें लिखने वाल्व गीतकार के बारे में।

होली आई रे

नरगिस दत्त और राज कुमार पर फिल्माया ये गाना फिल्म मदर इंडिया का है। आज के समय में शायद इस होली गीत को उतना नहीं सुना जाता हो लेकिन इसे जब महसूस किया जाएगा तो ये गाना आज भी दिलों को छू जाता है। 1950 के दशक का ये होली का गाना पसंद किया जाता है। इसके गीत उस समय के मशहूर गीतकार शकील बदायूनी ने लिखा था। ये वहीं हैं जिन्होंने चौदहवी का चांद है जैसे गाने लिखे थे। इस गाने को नौशाद अली ने कंपोज़ किया था और लता मंगेशकर ने शमशाद बेगम के साथ इसे गाया था।

ये भी पढ़ें:5 मलयालम इन्वेस्टीगेशन थ्रिलर फिल्में आपके होश उड़ा देंगी, हिंदी में देखिए


होली के दिन दिल खिल जाते हैं

1975 में रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी फिल्म शोले का गाना ‘होली के दिन दिल खिल जाते हैं’ आज भी उतना ही मशहूर है। होली पार्टीज में ये गाना जरूर सुनाई देता है। इस गाने को मशहूर गीतकार आनंद बक्शी ने लिखा था। इसके अलावा कई और होली सॉन्ग गीतकार ने लिखे। लेकिन सबसे ज्यादा ये वाला मशहूर हुआ। आनंद बक्शी वहीं हैं जिन्होंने ‘तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं’ जैसे गीत लिखे थे। होली के इस गीत को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। RD बर्मन ने म्यूजिक कंपोज़ किया था।

ये भी पढ़ें:अमिताभ-जया बच्चन की शादी में बॉलीवुड से सिर्फ इन 3 लोगों को किया था इनवाइट

रंग बरसे

अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन स्टारर 1981 में आई फिल्म सिलसिला का होली गाना ‘रंग बरसे’ तो सबसे खास माना जाता है। हर पार्टी की शान ये गाना मुख्य तौर पर अमिताभ और रेखा पर फिल्माया गया था। शिव हरी ने म्यूजिक कंपोज़ किया था और खुद अमिताभ बच्चन ने इस गीत को गाया था। लेकिन आप जानते हैं कि ये गाना अमिताभ के पिता मशहूर कवि श्री हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। गाना दशकों बाद आज भी मशहूर है।


होरी खेले रघुवीरा
फिल्म भगबान का ये गाना अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था। इस गाने को अमिताभ ने खुद गाया था और गीत लिखे थे गीतकार समीर ने। गाना जबरदस्त हिट हुआ था। अमिताभ के साथ इस गाने में उदित नारायण, सुखविंदर सिंह की भी आवाज सुनाई पड़ती है।

ये भी पढ़ें:जब संजय दत्त ने की थी दीपिका पादुकोण को अपनी चौथी बीवी बनाने की बात


अंग से अंग लगाना
शाहरुख खान और जूही चावला की फिल्म डर का गाना ‘अंग से अंग लगाना’ पसंद किया जाता रहा है। इस गाने में सनी देओल और जूही चावला नजर आते हैं। इस गाने को आनंद बक्शी ने लिखा था। शिव हरी का म्यूजिक और विनोद राठोड, अल्का याग्निक, सुदेश भोसले की आवाज थी।

जोगी जी धीरे धीरे

अगर सदी के सबसे खूबसूरत होली गीतों की चर्चा होगी तो शायद नदिया के पार फिल्म का ये गाना नंबर 1 रहेगा। दशकों बाद भी ये गाना आज भी कई एहसासों से भरा हुआ है। चंदन और गूंजा की लव स्टोरी पर बना ये गांव की होली के रंग दिखाता ये गाना रविंद्र जैन ने लिखा और इसका म्यूजिक कंपोज़ किया था।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Amitabh Bachchan Rekha hema malini अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।