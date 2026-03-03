Hindustan Hindi News
Holi Songs Mashup 2026: होली पर बजाएं ये 50+ डांस के सुपरहिट गाने, हिल जाएगा मोहल्ला

Mar 03, 2026 07:05 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
Holi party songs 2026: होली की पार्टी की तैयारी में बिजी हैं तो आपकी थोड़ी सी मदद हम कर देते हैं। आपको पार्टी के लिए नए, पुरानी, भोजपुरी, हिंदी और डांस वाले जैसे भी गाने चाहिए हमने यहां इकट्ठे किए हैं।

होली का त्योहार केवल रंगों का ही नहीं बल्कि धूम-धड़ाके का भी फेस्टिवल है। सालभर की चिंताओं को छोड़कर जब होली पर लोग दिल खोलकर नाचते हैं तो ये मौका और भी यादगार बन जाता है। कितना अच्छा हो जो इस होली लोग आपकी प्लेलिस्ट की तारीफ करें। यहां बॉलीवुड के नए, पुराने और भोजपुरी गानों के ज्यूक बॉक्स हैं। इनमें सोनी-सोनी अंखियों वाली , जय-जय शिव शंकर जैसे वाईआरएफ के सुपरहिट गाने, रंग बरसे, होली खेले रघुवीरा, होलिया में उड़े रे गुलाल और भोजपुरी इंडस्ट्री के दिल खुश करने वाले सुपरहिट डांस नंबर्स हैं। आप यहां दिए गए लिंक्स को सेव कर सकते हैं। पार्टी में गाने खोजने और बार-बार बदलने का टाइम बचेगा। यहां आपके लिए हैं 50 से ज्यादा होली पार्टी सॉन्ग्स।

मोहब्बतें के गाने से करें शुरुआत

पार्टी का माहौल बनाने के लिए आप वाईआरएफ वाले ज्यूक बॉक्स से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें होली के रंग मा, मन्नत, गुलाबी, मधुबाला, हद कर दे जैसे गाने हैं। 2026 की होली पार्टी की ये परफेक्ट शुरुआत हो सकती है। इस लिस्ट में 7 गाने हैं।

पार्टी में मैशअप का तड़का

'होली खेले रघुवीरा' से लेकर 'बलम पिचकारी' तक, इन गानों ने होली खेलने के तरीके को बदल दिया है। इन गानों की खूबी यह है कि इनकी धुन सुनते ही बच्चा हो या बुजुर्ग, हर कोई अपने आप झूमने लगता है। इनमें मस्ती भी है और रिश्तों की छेड़छाड़ भी, जो होली के माहौल को और भी खुशनुमा बना देती है। 2026 का ये मैशअप चला दें तो लोग अपने कदम नहीं रोक पाएंगे।

ये भी पढ़ें:होली में अंदर से निकलेगा असली डांस,जब बजेंगे ये गर्दा उड़ाने वाले 9 भोजपुरी गाने

अब पुराने गानों से लाएं नॉस्टैल्जिया

आज ना छोड़ेंगे, जोगीजी धीरे-धीरे, अंग से अंग लगाना जैसे गानों से होली की ठिठोली कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि किसी का दिल ना दुखे। इस ज्यूक बॉक्स में 8 गाने हैं जो आपकी पार्टी को मस्ती से भर देंगे।

ये भी पढ़ें:होली के 5 सुपहहिट गाने, टॉप पर रंग बरसे नहीं, देखें किसके हैं 1 बिलियन व्यूज

2026 की मिक्स प्लेलिस्ट

होली कि इस प्लेलिस्ट में नए-पुराने 19 गाने हैं। सारे गाने होली के नहीं बल्कि डांस फ्लोर पर आग लगाने वाले हैं। छम्मा-छम्मा, चांदी की डाल, धातिंग नाच, हटा सावन की घटा, जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है... ये गाने 90 के दशक के म्यूजिक लवर्स के रोंगटे खड़े कर देंगे।

भोजपुरी प्ले लिस्ट

डांस पार्टी और मस्ती का मौहाल हो तो भोजपुरी गाने कैसे छूट सकते हैं। यहां भोजपुरी गानों का ज्यूक बॉक्स है। इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री सुपरहिट गाने हैं। ये गाने आप नॉनस्टॉप चलते छोड़ सकते हैं। आखिर में लाइव हिंदुस्तान की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी पार्टी में खूब धमाल हो। इस लिस्ट में 16 गाने हैं।


