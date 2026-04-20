3 लाख अतिरिक्त एक्टर्स के साथ शूट हुआ था यह सीन, आज के हिसाब से लग जाते 82 करोड़ रुपये
कई बार फिल्ममेकर्स के लिए उनकी क्रिएटिविटी बहुत महंगी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही इस मूवी के सीन में भी हुआ था, जिसे फिल्माने के लिए 3 लाख एक्ट्रा आर्टिस्ट सेट पर बुलाने पड़ गए थे।
फिल्म डायरेक्टर्स के लिए क्रिएटिव होने से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है उस रचनात्मकता को जमीनी हकीकत पर उतारना। कई बार जब मेकर्स किसी बायोपिक या फिक्शन मूवी में कोई लार्जर दैन लाइफ सीन इमैजिन कर लेते हैं तो असली दिक्कत उसके बाद शुरू होती है। पर्दे पर उस सीन को दिखाने के लिए उनके पास दो ही ऑप्शन्स बचते हैं। पहला तो CGI और VFX जैसी तकनीकों का सहारा लेना और दूसरा वास्तविकता में उस सीन को रीक्रिएट करना। दूसरे वाले ऑप्शन में अच्छा खासा पैसा और मेहनत लगती है लेकिन पुराने वक्त में लोगों के पास ज्यादातर यही एक ऑप्शन हुआ करता था। यही वजह थी कि 1982 में आई एक फिल्म में ऐसा ही एक सीन शूट करने की कोशिश में मेकर्स ने 4 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे। आज के हिसाब से यह रकम 82.28 करोड़ रुपये होते।
कौन सी थी मूवी, क्या था वो ऐतिहासिक सीन?
किस्सा है साल 1982 में आई हॉलीवुड फिल्म 'गांधी' का जिसे रिचर्ड एटॉनबर्ग ने डायरेक्ट किया था। हॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर बेन किंग्सले ने इस मूवी में महात्मा गांधी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर अमरीश पुरी, रोहिणी हथनगढ़ी और रोशन सेठ जैसे एक्टर्स ने भी अहम रोल किए थे। लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में एक सीन था जिसमें महात्मा गांधी की शव यात्रा दिखाई गई थी। इसे ऐतिहासिक सीन माना जाता है क्योंकि इसे करने में आज तक के सबसे ज्यादा एक्ट्राज (अतिरिक्त कलाकार) इस्तेमाल किए गए थे। इस सीन को करने में 3 लाख असली एक्ट्राज यूज हुए थे। जी हां, कोई VFX नहीं, असली कलाकार।
सिर्फ 1 लाख लोगों को ही दिए गए थे पैसे
इस सीन को करने में उस वक्त शूट करने में करीब 4 करोड़ रुपये खर्च हो गए थे। दिक्कत यह थी कि इस सीन को मेकर्स काफी ऑथेन्टिक और रियल रखना चाहते थे और उसका एक ही तरीका था, कि इसे असल में शूट किया जाए। जब यह सीन फिल्माया जा रहा था तो कम लोग जानते हैं कि भले ही इस सीन के लिए 3 लाख एक्ट्राज का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सिर्फ उन 1 लाख लोगों को ही पैसे दिए गए थे जो फ्रेम में इतने विजिबल थे कि उनकी एक्टिंग और हाव-भाव कैमरा कैप्चर कर सकता था। आज के जमाने में अगर इस तरह का कोई सीन शूट करना हो तो मेकर्स तकनीक का सहारा लेते हैं। चलिए उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं।
आज कैसे फिल्माए जाते हैं इस तरह के सीन्स?
फिल्म स्टार वॉर्स के एक सीन में जहां पूरी आर्मी को दिखाना था, वहां मेकर्स ने मिनिएचर सैनिक बनाए। जहां वाइड एंगल शॉट को मिनिएचर वर्जन पर शूट किया गया, तो वहीं नजदीक वाले सीन असली लोगों के साथ फिल्माए गए। इसके अलावा आजकल ग्रीन स्क्रीन के जरिए भी इस तरह के सीन फिल्माए जाते हैं। जहां कुछ मुट्ठी भर लोगों को एक ही लोकेशन पर बार-बार अलग-अलग जगहों पर बिठाकर शूट किया जाता है और फिर बाद में जब उन्हें एक साथ VFX के जरिए दिखाया जाता है तो पूरी भीड़ एक साथ रिएक्ट करती नजर आती है। इसी तरह अन्य तकनीकों की मदद से ये सीन किए जाते हैं।
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