जया बच्चन पर भड़के हिंदुस्तानी भाऊ, बोले- खुद 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं

जया बच्चन पर भड़के हिंदुस्तानी भाऊ, बोले- खुद 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं

संक्षेप:

जया बच्चन के पैपराजी पर किए गए कमेंट से हिंदुस्तानी भाऊ काफी भड़के हैं। उन्होंने हाल ही में एक इवेंट के दौरान इस पर अपना रिएक्शन दिया और पैपराजी से उन्हें कैप्चर ना करने की रिक्वेस्ट की।

Dec 24, 2025 11:24 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
हिंदुस्तानी भाऊ नाम से फेमस विकास पाठक हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब उन्होंने जया बच्चन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि उनका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल, हिंदुस्तानी भाऊ ने जया बच्चन के पैपराजी को लेकर कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर अपना रिएक्शन दिया है।

क्या बोले हिंदुस्तानी भाऊ

हिंदुस्तानी भाऊ ने मुंबई के एक इवेंट में कहा, 'वो क्या नाम है? अमिताभ बच्चन की पत्नी का? जया बच्चन...वो खुद 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं और फिर इन लोगों को गरीब बोलती हैं कि कैसे गंदे कपड़े पहनकर आते हैं।'

वह आगे बोलते हैं, 'अरे ऐसे लोगों के पीछे जाते ही क्यों हो जहां आपको इज्जत ही नहीं मिलती? इनको इनकी औकात तब पता चलेगी जब आप इनको दिखाना बंद करोगे। आपकी वजह से ही ये लोग दिख रहे हैं, वरना इनको कोई कुत्ता भी नहीं जानता।'

मीडिया से कहा इज्जत नहीं मिलती वहां जाओ

वह फिर बोले, 'जहां आपको इज्जत नहीं मिलती, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं, हम लोग जो बने हैं, वो आपकी वजह से बने हैं। अगर हम ही आपकी इज्जत नहीं करेंगे ना तो आप लोगों को सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर जाते क्यों हो?'

क्या बोली थीं जया

जया ने दरअसल जर्नलिस्ट से बात करते हुए कहा था कि उनका पैपराजी के साथ जीरो रिलेशनशिप है। उन्होंने कहा था, मैं मीडिया का प्रोडक्ट हूं, लेकिन ये लोग कौन हैं। क्या ये ट्रेन्ड हैं हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए?

इसके बाद उन्होंने कहा था, मगर ये जो बाहर ड्रेनपाइप की तरह टाइट गंदे-गंदे पैंट पहनकर हाथ में मोबाइल लेकर...ये सोचते हैं कि उनके पास मोबाइल है और ये आपकी फोटोज ले सकते हैं और जो मन चाहे बोल सकते हैं। इसके अलावा वह जिस तरह के कमेंट्स करते हैं कैसे लोग हैं ये? कहां से आते हैं? किस तरह की एजुकेशन है? क्या बैकग्राउंड है?

