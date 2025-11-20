Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडHindustan Times and OTTplay have turned the newspaper front page into a stunning homage to Rajinikanth
रजनीकांत के सिनेमा में 50 साल पूरे होने पर हिंदुस्तान टाइम्स ने दिया खास सम्मान, एक्टर ने किया रिएक्ट

रजनीकांत के सिनेमा में 50 साल पूरे होने पर हिंदुस्तान टाइम्स ने दिया खास सम्मान, एक्टर ने किया रिएक्ट

संक्षेप: 50 years of Rajinikanth: पहली बार हिंदुस्तान टाइम्स और OTTplay ने अखबार के फ्रंट पेज को रजनीकांत के नाम डेडिकेट किया है। उनके 50 साल के सफर का जश्न मनाने के लिए ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ का नाम एक दिन के लिए ‘रजनीकांत टाइम्स’ कर दिया।

Thu, 20 Nov 2025 12:49 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
सुपरस्टार रजनीकांत के फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे होने पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स, फीवर एफएम और OTTplay ने इस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ ऐसा किया, जो हिंदुस्तान टाइम के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इस स्पेशल मौके पर हिंदुस्तान टाइम्स ने एक दिन के लिए (19 नवंबर को) अपना फ्रंट पेज रजनीकांत को डेडिकेट किया और मास्टहेड ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ से बदलकर ‘रजनीकांत टाइम्स’ कर दिया। एक्टर ने इस पर रिएक्ट किया है।

5 दशक का सफर

हिंदुस्तान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर सिर्फ रजनीकांत की फोटा ही नहीं लगाई, बल्कि उनके 5 दशक के सफर को अलग स्टाइल में दिखाने की कोशिश भी की। वहीं फीवर एफएम ने रेडियो पर इसे और यादगार बना दिया।

रजनीकांत

OTTplay की खास कोशिश

OTTplay की बात करें तो उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजनीकांत की क्लासिक से लेकर नई फिल्मों का कलेक्शन लॉन्च किया, जिसे 30 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक ही सब्सक्रिप्शन में देखा जा सकता है। इस कलेक्शन में उनकी हिट फिल्मों जैसे ‘बाशा’, ‘मुथु’, ‘थलपथि’, ‘कबाली’, ‘काला’, ‘पेट्टा’, ‘जेलर’, ‘वेट्टैयन’ और ‘कुली’ को एक जगह उपलब्ध कराया गया है।

रजनीकांत ने की तारीफ

रजनीकांत हिंदुस्तान टाइम्स और OTTplay के इस ट्रिब्यूट की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘इस सम्मान के लिए दिल से आभारी हूं। OTTplay और हिंदुस्तान टाइम्स को इस शानदार पहल के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया। भगवान आप सबका भला करे।’

Rajinikanth

