रजनीकांत के सिनेमा में 50 साल पूरे होने पर हिंदुस्तान टाइम्स ने दिया खास सम्मान, एक्टर ने किया रिएक्ट
संक्षेप: 50 years of Rajinikanth: पहली बार हिंदुस्तान टाइम्स और OTTplay ने अखबार के फ्रंट पेज को रजनीकांत के नाम डेडिकेट किया है। उनके 50 साल के सफर का जश्न मनाने के लिए ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ का नाम एक दिन के लिए ‘रजनीकांत टाइम्स’ कर दिया।
सुपरस्टार रजनीकांत के फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे होने पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स, फीवर एफएम और OTTplay ने इस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ ऐसा किया, जो हिंदुस्तान टाइम के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इस स्पेशल मौके पर हिंदुस्तान टाइम्स ने एक दिन के लिए (19 नवंबर को) अपना फ्रंट पेज रजनीकांत को डेडिकेट किया और मास्टहेड ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ से बदलकर ‘रजनीकांत टाइम्स’ कर दिया। एक्टर ने इस पर रिएक्ट किया है।
5 दशक का सफर
हिंदुस्तान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर सिर्फ रजनीकांत की फोटा ही नहीं लगाई, बल्कि उनके 5 दशक के सफर को अलग स्टाइल में दिखाने की कोशिश भी की। वहीं फीवर एफएम ने रेडियो पर इसे और यादगार बना दिया।
OTTplay की खास कोशिश
OTTplay की बात करें तो उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजनीकांत की क्लासिक से लेकर नई फिल्मों का कलेक्शन लॉन्च किया, जिसे 30 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक ही सब्सक्रिप्शन में देखा जा सकता है। इस कलेक्शन में उनकी हिट फिल्मों जैसे ‘बाशा’, ‘मुथु’, ‘थलपथि’, ‘कबाली’, ‘काला’, ‘पेट्टा’, ‘जेलर’, ‘वेट्टैयन’ और ‘कुली’ को एक जगह उपलब्ध कराया गया है।
रजनीकांत ने की तारीफ
रजनीकांत हिंदुस्तान टाइम्स और OTTplay के इस ट्रिब्यूट की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘इस सम्मान के लिए दिल से आभारी हूं। OTTplay और हिंदुस्तान टाइम्स को इस शानदार पहल के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया। भगवान आप सबका भला करे।’
