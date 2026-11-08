खौफ के साए में पूरी हुई थी शूटिंग, फिल्में जिनमें इस्तेमाल हुए असली सांप
आज भले ही VFX और CGI की मदद से पर्दे पर कोई भी खतरनाक जीव-जंतु दिखा देना संभव हो, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था।
आज फिल्मों में असली जीव-जंतुओं का इस्तेमाल करने को लेकर बहुत सख्त नियम हैं। यह बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है, क्योंकि सांप-बिच्छू जैसे जीव एक्टर्स के लिए जान का खतरा साबित हो सकते हैं। आज मेकर्स के पास AI और CGI जैसे विकल्प भी मौजूद हैं, जिनकी मदद से पर्दे पर जीव-जंतुओं वाले बहुत मुश्किल सीन भी क्रिएट करना संभव है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था, जब यही काम बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। ऐसे में मेकर्स को फिल्मों में कुछ सीन्स के लिए असली जीव-जंतुओं का इस्तेमाल करना मजबूरी हो जाती थी। आज बात करेंगे ऐसी ही कुछ हिंदी फिल्मों के बारे में, जिनमें असली सांपों का इस्तेमाल किया गया था।
नगीना
साल 1986 में आई फिल्म 'नगीना' और 1989 में आई 'निगाहें' में असली सांपों का इस्तेमाल किया गया था। अमरीश पुरी ने सपेरे का रोल किया था। सीन को असली दिखाने के लिए श्रीदेवी को उनके करीब रहकर डांस करना पड़ता था। क्योंकि एक्ट्रेस के करीब आने पर सांप फन फैलाते थे और सीन ज्यादा रियल लगता था।
नागिन
इच्छाधारी नाग-नागिन की कहानी सुनाती इस फिल्म में रीना रॉय और राजकुमार कोहली ने अहम किरदार निभाए थे। साल 1976 में आई फिल्म 'नागिन' में दिखाए गए सांपों के ज्यादातर सीन असली सपेरों की मदद से फिल्माए गए थे। सुनील दत्त और जितेंद्र जैसे एक्टर्स ने बताया था कि वह शूटिंग के दौरान पूरे वक्त डर के साए में रहा करते थे।
तुम मेरे हो
इस फिल्म में आमिर खान ने सपेरे का रोल किया था। शूटिंग के दौरान आमिर खान ने प्रोफेशनल संपेरों से सांपों को संभालने और पकड़ने की ट्रेनिंग ली थी। जूही चावला ने एक बार बताया था कि आमिर खान सेट पर असली सांप लेकर उनके पीछे दौड़ते थे और वह बहुत घबरा जाती थीं।
दूध का कर्ज
जैकी श्रॉफ, नीलम और अरुणा ईरानी स्टारर इस फिल्म में भी असली सांपों का इस्तेमाल शूटिंग के लिए किया गया था। इसके क्लाइमैक्स सीन्स में एक-दो नहीं, बल्कि दर्जनों असली सांपों और कोबरा को एक साथ छोड़ा गया था। इस फिल्म में पर्दे पर सांप और नेवले की लड़ाई भी दिखाई गई थी।
रेशमा और शेरा
साल 1971 में आई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की एक सांप से भिड़ंत होती है। इस सीन की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के सामने एक असली जहरीला सांप छोड़ दिया गया था। उन्हें इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। उन्होंने डर के बावजूद अपना सीन पूरा किया था।
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