OTT पर फ्री में देखिए ये 5 हिंदी क्राइम थ्रिलर, लिस्ट में 21 साल पुरानी फिल्म, 8.4 है IMDb रेटिंग

अगर आप हिंदी थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो हम आपको जी5 पर मौजूद कुछ ऐसी ही फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इन फिल्मों को देखने के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। ये फिल्में आप फ्री में देख सकते हैं।

अगर इस वीकेंड पर आप बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर फिल्मों को देखने का मन बना रहे हैं और आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो हम आपको जी5 पर मौजूद उन क्राइम थ्रिलर फिल्मों के नाम बता रहे हैं जिसे देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। इन फिल्मों को आप जी5 पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। जी5 की इस लिस्ट में आमिर खान की गजनी से लेकर अजय देवगन की गंगाजल तक शामिल हैं। हम आपको उन फिल्मों के नाम बता रहे हैं जो अपने वक्त की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती हैं।

प्लॉट: साल 2005 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म तमिल भाषा की फिल्म है जिसे हिंदी में अपरिचित के नाम से रिलीज किया गया था। रामानुजम नाम का एक शख्स मल्टिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है। दिन में तो वो एक बिल्कुल सीधा-साधा वकील होता है, लेकिन रात होते-होते वो एक खतरनाक व्यक्ति बन जाता है, जो बुरे लोगों को सजा देता है।

गंगाजल IMDb रेटिंग: 7.8

साल 2003 में रिलीज हुई गंगाजल बिहार के भागलपुर की सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म है। शहर से क्राइम घटाने के लिए पुलिसवाले जेल में बंद गुंडों और अपराधियों की आंखों को फोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अपराधियों में डर बिठाया जाए। आईपीएस अमित कुमार (अजय देवगन) इस प्रेक्टिस के खिलाफ होते हैं, लेकिन बाद में वो पुलिसवालों का ही साथ देते नजर आते हैं।

गजनी IMDb रेटिंग: 7.4

साल 2008 में रिलीज हुई आमिर खान की गजनी उनकी सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म संजय (आमिर खान) की कहानी है जो एक बेहद अमीर शख्स होता है। वो एक लड़की से प्यार में पड़ जाता है। लड़की से संजय अपने अमीर होनी की सच्चाई छिपाता है। इसके बाद, उस लड़की को कुछ गुंडे मार देते हैं। संजय को भी इस घटना में चोट लगती है। संजय को भूलने की बीमारी हो जाती है। संजय हर उस शख्स का नाम अपने शरीर पर लिख लेता है जिससे उससे बदला लेना है। इसके बाद एक-एक करके संजय अपना बदला पूरा करता है।

टेबल नंबर 21 IMDb रेटिंग: 7.2

विवान (राजीव खंडेलवाल) और सिया (टीना देसाई) एक गेम शो में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। विवान और सिया तो प्राइम मनी के लिए इस गेम शो में हिस्सा लेते हैं, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, खतरनाक होता जाता है। विवान और सिया के सामने इस खेल के दौरान उनका काला पास्ट सामने आता है।

खलनायक IMDb रेटिंग: 7.1