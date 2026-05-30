OTT पर फ्री में देखिए ये 5 हिंदी क्राइम थ्रिलर, लिस्ट में 21 साल पुरानी फिल्म, 8.4 है IMDb रेटिंग
अगर आप हिंदी थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो हम आपको जी5 पर मौजूद कुछ ऐसी ही फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इन फिल्मों को देखने के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। ये फिल्में आप फ्री में देख सकते हैं।
अगर इस वीकेंड पर आप बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर फिल्मों को देखने का मन बना रहे हैं और आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो हम आपको जी5 पर मौजूद उन क्राइम थ्रिलर फिल्मों के नाम बता रहे हैं जिसे देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। इन फिल्मों को आप जी5 पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। जी5 की इस लिस्ट में आमिर खान की गजनी से लेकर अजय देवगन की गंगाजल तक शामिल हैं। हम आपको उन फिल्मों के नाम बता रहे हैं जो अपने वक्त की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती हैं।
अपरिचित
IMDb रेटिंग: 8.4
प्लॉट: साल 2005 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म तमिल भाषा की फिल्म है जिसे हिंदी में अपरिचित के नाम से रिलीज किया गया था। रामानुजम नाम का एक शख्स मल्टिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है। दिन में तो वो एक बिल्कुल सीधा-साधा वकील होता है, लेकिन रात होते-होते वो एक खतरनाक व्यक्ति बन जाता है, जो बुरे लोगों को सजा देता है।
गंगाजल
IMDb रेटिंग: 7.8
साल 2003 में रिलीज हुई गंगाजल बिहार के भागलपुर की सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म है। शहर से क्राइम घटाने के लिए पुलिसवाले जेल में बंद गुंडों और अपराधियों की आंखों को फोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अपराधियों में डर बिठाया जाए। आईपीएस अमित कुमार (अजय देवगन) इस प्रेक्टिस के खिलाफ होते हैं, लेकिन बाद में वो पुलिसवालों का ही साथ देते नजर आते हैं।
गजनी
IMDb रेटिंग: 7.4
साल 2008 में रिलीज हुई आमिर खान की गजनी उनकी सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म संजय (आमिर खान) की कहानी है जो एक बेहद अमीर शख्स होता है। वो एक लड़की से प्यार में पड़ जाता है। लड़की से संजय अपने अमीर होनी की सच्चाई छिपाता है। इसके बाद, उस लड़की को कुछ गुंडे मार देते हैं। संजय को भी इस घटना में चोट लगती है। संजय को भूलने की बीमारी हो जाती है। संजय हर उस शख्स का नाम अपने शरीर पर लिख लेता है जिससे उससे बदला लेना है। इसके बाद एक-एक करके संजय अपना बदला पूरा करता है।
टेबल नंबर 21
IMDb रेटिंग: 7.2
विवान (राजीव खंडेलवाल) और सिया (टीना देसाई) एक गेम शो में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। विवान और सिया तो प्राइम मनी के लिए इस गेम शो में हिस्सा लेते हैं, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, खतरनाक होता जाता है। विवान और सिया के सामने इस खेल के दौरान उनका काला पास्ट सामने आता है।
खलनायक
IMDb रेटिंग: 7.1
बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर फिल्मों की लिस्ट संजय दत्त की खलनायक के बिना अधूरी है। 1993 में रिलीज हुई इस फिल्म को लोग आज भी पसंद करते हैं। इंस्पेक्टर राम (जैकी श्रॉफ) खतरनाक क्रिमिनल बल्लू (संजय दत्त) को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। इस दौरान इंस्पेक्टर राम की मदद करती हैं उनकी गर्लफ्रेंड गंगा (माधुरी दीक्षित)। गंगा बल्लू के प्यार में पड़ने का नाटक करती है। ये फिल्म उस साल की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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