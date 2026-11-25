कोई आग में कूदा तो कोई बना ब्रेकअप में कंधा, बॉलीवुड एक्टर्स की अनूठी लव स्टोरीज
रियल लाइफ लव स्टोरीज कई बार पर्दे पर दिखाई जाने वाली प्रेम कहानियों से ज्यादा दिलचस्प होती हैं। जानिए शूटिंग सेट पर शुरू हुई इन प्रेम कहानियों के बारे में।
फिल्मों और टीवी शोज पर हीरो-हीरोइन की लव स्टोरी हमें बड़ी खूबसूरत लगती है। लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड एक्टर्स की कुछ ऐसी रियल लाइफ लव स्टोरीज के बारे में बताएंगे, जो शूटिंग सेट पर काम के दौरान शुरू हुई थीं। इन लव स्टोरीज की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इन कपल्स को एक-दूसरे से प्यार हुआ, और फिर कैसे दोनों का प्यार परवान चढ़ा? सब कुछ जानेंगे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करेंगे सुनील दत्त और नरगिस की लव स्टोरी के साथ।
आग में कूदकर बचाई नरगिस की जान
साल 1957 में आई फिल्म 'मदर इंडिया' एक आइकॉनिक हिट थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर अचानक आग लग गई थी और नरगिस इस धधकती आग में फंस गईं। किसी रियल लाइफ हीरो की तरह सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में कूदकर नरगिस को बचाया। इस दौरान सुनील दत्त खुद बुरी तरह झुलस गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान नरगिस ने उनकी खूब देखभाल की, और दोनों को प्यार हो गया।
उम्र में 22 साल का फासला और प्यार
दूसरी कहानी दिलीप कुमार और सायरा बानो की है। फिल्म 'झुक गया आसमान' और 'गोपी के दौर में' की शूटिंग के दौरान इन दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ी थी। सायरा बचपन से ही दिलीप कुमार की फैन थीं और पहली बार दोनों ने फिल्म 'गोपी' में साथ काम किया था। दोनों को करीब लाने में सायरा की मां नसीमा बानो ने अहम भूमिका निभाई थी। बाद में उम्र में 22 साल के फासले के बावजूद दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने बाद में शादी कर ली।
कैसे प्यार में बदला नफरत भरा रिश्ता
अजय देवगन और काजोल की लव स्टोरी भी फिल्मी रही है। पहली बार दोनों फिल्म 'हलचल' के सेट पर मिले थे। साल 1995 में आई इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अजय ने नोटिस किया कि काजोल बहुत बातूनी और चुलबुली थीं, जबकि अजय देवगन बहुत शांत रहते थे। शुरू में दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, लेकिन धीरे-धीरे दोनों की बातें शुरू हुईं और दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे को निजी बातें बताना शुरू किया और फिर न जाने कब प्यार हो गया।
ब्रेकअप बन गया प्यार-शादी की वजह
अक्षय कुमार का नाम कई एक्ट्रेसेज के साथ जुड़ा है, लेकिन फाइनली उन्होंने ट्विंकल खन्ना से शादी की। दोनों का प्यार फिल्म 'इंटरनेशनल खिलाड़ी' की शूटिंग के दौरान परवान चढ़ा था। शूटिंग के दौरान दोनों ने साथ में काफी वक्त बिताया था। ट्विंकल खन्ना तब एक ब्रेकअप से गुजर रही थीं और अक्षय कुमार के साथ रिश्ते के दौरान उन्हें लगा कि यह एक छोटा सा अफेयर होगा, लेकिन फिर धीरे-धीरे प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली।
...और दोनों बन गए एक दूसरे का सहारा
बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की लव स्टोरी भी शूटिंग सेट पर ही शुरू हुई थी। दोनों अपने-अपने ब्रेकअप से गुजर रहे थे, फिर 'अलोन' की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई। दोनों को ही फिटनेस का शौक था, तो दोनों जिम बडी बन गए और बातचीत के दौरान उनके इंट्रेस्ट मैच करने लगे। दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और फिर बाद में दोनों ने शादी कर ली।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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