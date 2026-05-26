चंदा मामा दूर के…लल्ला लल्ला लोरी..ये हैं बेस्ट 5 लोरी सॉन्ग, 70 सालों से सुना जा रहा है ये एक गाना, आज भी है मशहूर
हिंदी फिल्मों में बच्चों के लिए बने ये लोरी सॉन्ग 70 सालों बाद भी मशहूर हैं। हिंदी फिल्मों की ये 5 ऐसी लोरियां हैं जो आज भी मशहूर हैं। एक पिता ने बेटे लिए बनाई थी इस लोरी की धुन। उसी बेटे ने पिता को दिए सितम।
हिंदी फिल्मों में बच्चों के लिए भी कई खूबसूरत गाने बने हैं। कई लोरियां हैं जिन्हें आज भी माएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए सुनाती हैं। वैसे तो म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बच्चों के लिए कई लोरी सॉन्ग बनाए हैं। लेकिन उनमें से ये पांच बेहद खास हैं। ब्लैक एंड वाइट के दौर से लेकर रंगीन पिक्चर में इन लोरी गीतों को मां या पिता के द्वारा गाते हुए देखा गया है। एक गाना ऐसा भी है जिसे एक पिता ने अपने बेटे के लिए बनाया था। लेकिन जब बेटा बड़ा हुआ उस पिता को ही घर से निकाल दिया।
चंदा मामा दूर के
चंदा मामा दूर के आपने एनीमेशन वर्जन देखे और सुने होंगे। लेकिन ये ओरिजिनल गाना 1955 में आई फिल्म वचन का है।इस गाने को आशा भोसले ने गाया था। इस गीत को म्यूजिक कंपोजर रवि ने लिखा और बनाया था। ये वहीं रवि है जिन्होंने अपनी एक्ट्रेस बहू वर्षा उसगांवकर और बेटे पर हिंसा के आरोप लगाए थे। ये गाना 70 सालों बाद भी चलन में हैं।
लल्ला लल्ला लोरी
1977 में आई फिल्म मुक्ति में एक पिता अपनी बेटी के लिए गाता है 'लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी'। ये गाना आज आज भी माएं सोने से पहले अपने बच्चे के लिए गाती हैं। ये गाना शशि कपूर पर फिल्माया गया था जिसे मुकेश ने आवाज दी थी। इस गाने को आनंद बक्शी ने लिखा और RD बर्मन ने अपने म्यूजिक से तैयार किया था। गाने के दो वर्जन दिखाए गए थे। एक में पिता हंसते खेलते बेटी को सुला रहा है और दूसरे सैड वर्जन में एक मां अपनी बेटी को गोद में लिए गाने को गुनगुना रही है।
सुरमई अंखियों में
साल 1983 में सदमा नाम की एक फिल्म आई थी। इस फिल्म में श्रीदेवी का किरदार अपनी याददाश्त खो बैठता है और एक बच्चे की तरह बर्ताव करता है। श्रीदेवी के इसी किरदार के लिए उन्हें देखभाल कर रहे कमल हासन यानी सोमू उनको सुलाने के लिए गाना गाते हैं 'सुरमई अंखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रे’। इस गाने को गुलज़ार ने लिखा था और KJ येसुदास ने गाया था।
चंदा है तू मेरा सूरज है तू
1969 में आई फिल्म आराधना में ये गाना इस्तेमाल हुआ था। फिल्म में शर्मिला टैगोर का किरदार अपने बेटे के लिए गाना गाता है ‘चंदा है तू मेरा सूरज है तू’। इस फिल्म में राजेश खन्ना लीड रोल में थे। गाने के गेट लिखे थे आनंद बक्शी ने और इस गाने अपनी मखमली आवाज में गाया था ;लता मंगेशकर ने। गाना आज भी हिट है और पसंद किया जाता है।
तुझे सूरज कहूं या चंदा
1969 में फिल्म आई थी एक फूल दो माली। इस फिल्म में वैसे यो बहुत खूबसूरत गाने थे। बलराज साहनी पर फिल्माया गया ‘तुझे सूरज कहूं या चंदा’ बहुत पसंद किया गया। इस गाने को मन्ना डे ने अपनी आवाज में गाया था और लिखा था प्रेम धवन ने। रवि ने म्यूजिक बनाया था।
रवि ने ये गाना अपने बेटे अजय के लिए कंपोज़ किया था। लेकिन सालों पहले खबरें सामने आई कि रवि ने अपने बेटे और एक्ट्रेस बहू वर्षा उसगांवकर पर हिंसा का आरोप लगाया था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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