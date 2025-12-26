Hindustan Hindi News
हिना खान ने की अपनी कैंसर जर्नी पर बात, बोलीं- काफी मुश्किल था, वो दिन तो...

हिना खान ने की अपनी कैंसर जर्नी पर बात, बोलीं- काफी मुश्किल था, वो दिन तो...

संक्षेप:

हिना खान ने बहुत ही स्ट्रॉन्गली कैंसर से लड़ा है। अब हिना ने अपनी कैंसर जर्नी पर बात की और बताया कि कैसे उनके लिए ये सब काफी मुश्किल था।

Dec 26, 2025 03:26 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
हिना खान ने जब फैंस को अपने कैंसर होने की बात बताई तो सभी उनकी हेल्थ को लेकर परेशान हो गए थे। हिना को स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर था। लेकिन एक्ट्रेस ने ऐसे समय पर खुद को स्ट्रॉन्ग रखा और इस लड़ाई से खूब लड़ी हैं। अब हिना ने अपनी कैंसर सर्जरी के बारे में बात की और बताया कि कैसे उनके लिए यह काफी मुश्किल था।

काफी मुश्किल था हिना के लिए

सोहा अली खान के पॉडकास्ट में हिना ने कहा, ‘काफी मुश्किल था। वो दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे। हर मरीज को पहली और दूसरी कीमोग्राफी के बीच एक हफ्ते का गैप दिया जाता है। कुछ के लिए 3 हफ्ते का गैप होता है वो डिपेंड करता है।’

कैंसर जर्नी

उन्होंने बताया कि कैसे ट्रीटमेंट का जो स्ट्रक्चर है वही इस पर डिपेंड करता है कि कैसे वो मरीज अपने दिन बताते हैं। दर्द और उससे उबरने का जो प्रोसेस है वही लहरों की तरह आता है। उसी दौरान मैंने ट्रैवल और बाकी सब किया।

हिना ने बताया कि उनका जो कीमोथेरेपी का शेड्यूल था वो 3 हफ्ते में था। वह बोलीं, ‘मेरा पहला वीक काफी हार्ड और दर्द भरा था। मुझे काफी दर्द होता था, लेकिन बाकी 2 हफ्ते मस्त थे।’

कैसे रखा खुद को पॉजिटिव

हिना ने आगे कहा, ‘लोगों को जब भी कुछ होता है तो वो सोचते हैं कि लाइफ खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू किया। मैंने फिर महसूस किया कि अगर यह भी साइड का एक हिस्सा है खराब तो अच्छे दिन भी हैं और वो भी हम एंजॉय करेंगे।’

हिना की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट शो पति पत्नी और पंगा में नजर आई थीं वो भी पति रॉकी जैसवाल के साथ। हिना और रॉकी ने भी इसी साल शादी की है। दोनों कई साल के रिलेशन के बाद अब शादी के बंधन में बंधे हैं।

