अविका गौर और मिलिंद के टीवी में शादी करने पर हिना खान बोलीं- वो दोनों तो...

संक्षेप: हिना खान और रॉकी जैसवाल शो पति पत्नी और पंगा में साथ नजर आए थे। इसी शो में अविका गौर और मिलिंद ने शादी की थी। अब हिना और रॉकी ने उनके शादी के फैसले को डेयरिंग बताया है।

अविका गौर और मिलिंद ने पिछले साल नेशनल टीवी पर शादी की थी। दोनों की शादी के हर फंक्शन को टीवी पर टेलिकास्ट किया गया था शो पति, पत्नी और पंगा के जरिए। पहले सभी को लगा कि ये सब ऐसी ही होगा, लेकिन दोनों ने रियल में शादी की और शादी के बाद साथ रह रहे हैं। अब हिना खान और रॉकी ने इस पर अपनी बात रखी है और उन्होंने अविका और मिलिंद को डेयरिंग बताया है।

हिना बोलीं हम ऐसा नहीं कर सकते एल्विश यादव के पॉडकास्ट में हिना ने कहा, बहुत डेयरिंग चीज है। अगर आप हमसे पूछें कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं तो बता दें कि हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते।

रॉकी ने कहा, ‘हम थोड़े पर्सनल हैं। हम ज्यादा वो बाहर नहीं करते हैं।’ हिना ने फिर कहा, ‘लेकिन उनकी अपनी मर्जी है। मिलिंद एक नंबर कंजूस है। पैसे बचाए हैं उसने।’

शादी को लेकर ट्रोलिंग पर क्या बोली थीं अविका वैसे बता दें कि अविका इससे पहले न्यूज18 को दिए इंटरव्यू में कहा था, 'मेरा आइडिया था टीवी पर शादी करने का। जब मैंने मिलिंद को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मेरे इरादे तो सही हैं, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आएगा और कहेंगे कि मैंने पैसे के लिए ये सब किया। जिसे ट्रोल करना है करो। हमे पता है हम सही थे।'

वहीं मिलिंद ने कहा था, ‘आज कल ऐसी कौनसी शादी है जहां 50 फोटोग्राफर्स नहीं होते, लोग रील नहीं बनाते। सब करते हैं।’