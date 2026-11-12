बुलाए छठी मां…, रिलीज हुआ हिमेश रेशमिया का गाना, 5 घंटे में मिले 5.4 M+ व्यूज
Chhath Song: आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ का गाना ‘बुलाए छठी मां’ रिलीज हो गया है। इस गाना को हिमेश रेशमिया ने कम्पोज किया है।
सूरज बड़जात्या की आने वाली फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का नया गाना 'बुलाए छठी मां' रिलीज हो गया है। छठ पूजा के खास मौके पर रिलीज हुए इस गाने को दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। गाने में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ देसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। अभी इस गाने को रिलीज हुए 5 घंटे ही हुए हैं और यूट्यूब पर इसे 5.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।
किसने लिखे हैं इस गाने के बोल?
'बुलाए छठी मां' गाने को श्रेया घोषाल और केशव आनंद ने अपनी आवाज दी है। इसके बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं, जबकि संगीत हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है। गाने में छठ पूजा की परंपरा, आस्था और उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है।
गाने में क्या दिखाया गया है?
गाने के वीडियो में छठ पूजा की खूबसूरत और भव्य झलक देखने को मिलती है। आयुष्मान खुराना सफेद कुर्ता पहने सिर पर दउरा उठाकर छठ घाट की ओर जाते नजर आते हैं। वहीं, लाल पारंपरिक साड़ी में सजी शरवरी वाघ हाथों में सूप लिए छठ व्रती के रूप में दिखाई देती हैं। कहीं महिलाएं घाट की सीढ़ियों पर बैठकर छठी मैया के पारंपरिक गीत गाती नजर आती हैं, तो कहीं घरों में पूजा के प्रसाद के लिए ठेकुआ बनाने की तैयारी चल रही है। महिलाएं आटा और गुड़ मिलाकर ठेकुआ तैयार करती दिखाई देती हैं।
इसके अलावा सुहागिन महिलाओं का एक-दूसरे की मांग में सिंदूर भरने का पारंपरिक दृश्य भी दिखाया गया है। वीडियो में इन रस्मों के जरिए छठ पूजा से जुड़ी आस्था, अपनापन और पारिवारिक भावनाओं को खूबसूरती से पर्दे पर उतारा गया है। गाने के आगे के हिस्से में आयुष्मान और शरवरी पानी में खड़े होकर सूप के जरिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देते नजर आते हैं। घाट पर गूंजते छठ गीत और पूजा में डूबे श्रद्धालुओं के दृश्य इस गाने को और भावुक बना देते हैं।
लोग क्या बोल रहे हैं?
लोग इस गाने के दीवाने हो गए हैं। एक ने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखा, ‘श्रेया घोषाल की आवाज और हिमेश रेशमिया का म्यूजिक मतलब हिट गाना।’ दूसरे ने लिखा, ‘सबको छठी मैया का आशीर्वाद मिले।’ तीसरे ने लिखा, ‘गाना अच्छा है।’
कुछ लोगों ने सुनाई खरीखोटी
वहीं कुछ लोग बॉलीवुड को ट्रोल कर रहे हैं। एक ने लिखा, ‘बॉलीवुड को छठ की याद आ गई।’ दूसरे ने लिखा, ‘फिल्म बनाने वाले कभी बिहार आओ और हमें छठ मनाते देखो। फिर तुम सारे त्योहार भूल जाओगे।’ तीसरे ने लिखा, ‘अब सब छठ पर ही फिल्म बनाएंगे। छठ बिहारियों की जान है, इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत करो।’
कब रिलीज हो रही है ‘ये प्रेम मोल लिया’?
बता दें कि 'ये प्रेम मोल लिया' का निर्देशन सूरज बड़जात्या कर रहे हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ मुख्य भूमिका में हैं। इनके अलावा सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा और अनुपम खेर भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। यह फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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