'अंधविश्वास' के चलते इस सुपरस्टार ने छोड़ दी थी फ्लाइट, घबरा गए थे डायरेक्टर, हिमानी शिवपुरी ने सालों बाद सुनाया किस्सा

हिमानी शिवपुरी अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान सहित कई बड़े स्टार्स संग स्क्रीन शेयर किया है। इसी बीच हिमानी अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को सुर्खियों में बनी हुई हैं।

Fri, 19 Sep 2025 07:01 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। दिग्गज एक्ट्रेस हिमानी अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान सहित कई बड़े स्टार्स संग स्क्रीन शेयर किया है। इसी बीच हिमानी अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को सुर्खियों में बनी हुई हैं। हिमानी ने बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के 'अंधविश्वास' में यकीन करने के बारे में खुलासा किया। यही नहीं, हिमानी ये भी बताया कि 'अंधविश्वास' के चलते उस सुपरस्टार ने अपनी फ्लाइट तक छोड़ दी थी। आइए जानते हैं कौन हैं वो?

'अंधविश्वास' के चलते छोड़ी फ्लाइट

हिमानी शिवपुरी ने हाल ही में 'रेड एफएम' को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। ऐसे में हिमानी ने बताया कि बॉलीवुड के एक सुपरस्टार 'अंधविश्वास' के आधार पर फैसले लेते थे। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि गोविंदा हैं। हिमानी ने बताया, 'उनके (गोविंदा) साथ काम करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन किसी तरह चीजें थोड़ी पटरी से उतर गईं। वह मुहूर्तों और अपने पंडितों द्वारा बताए गए सही और गलत समय पर विश्वास करने लगे। हम एक शूटिंग के लिए हैदराबाद जा रहे थे। हमारे साथ रवीना टंडन, अरुणा और डायरेक्टर कुकू कोहली सभी वहां पहुंचे, लेकिन हमें पता चला कि गोविंदा गायब हैं। वह फ्लाइट में बैठे ही नहीं।' इस फिल्म की प्रोड्यूसर अरुणा ईरानी थीं।

गोविंदा को लाने गई थीं अरुणा ईरानी

हिमानी ने आगे बताया, 'डायरेक्टर कुकू घबराकर कहने लगे कि ची-ची (गोविंदा) कहां है? लेकिन अरुणा ने उन्हें शांत किया और सभी को आश्वासन दिया कि वह उन्हें ले आएंगी। वह गोविंदा के मुंबई घर गईं और उन्हें शाम की फ्लाइट से शूटिंग के लिए ले आईं। मुझे सचमुच नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। शायद किसी ने उनसे कहा होगा कि यह काम करने का सही समय नहीं है। लेकिन वह हमेशा मेरे साथ सम्मान से पेश आते थे और उनके साथ काम करना बहुत मजेदार था।'

गुरुवार को गोविंदा नहीं करते थे ये काम!

गोविंदा को लेकर कई बार ये चर्चा रही कि वो अंधविश्वासी हैं। ये भी सुनने में आया था कि वो गुरुवार के दिन किसी को पैसे नहीं लेते। अगर कोई पैसे देना चाहता है, तो वह वापस कर देते हैं। इसी तरह एक समय पर उन्होंने अपनी फिल्मों के सेट पर ज्योतिषी को बुलाना शुरू कर दिया था।

इन फिल्मों में किया साथ काम

बता दें कि हिमानी शिवपुरी और गोविंदा ने एक साथ 'साजन चले ससुराल', 'हीरो नंबर वन', 'जिस देश में गंगा रहता है', 'हद कर दी आपने', 'एक और एक ग्यारह' और 'जोड़ी नंबर वन' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया।

