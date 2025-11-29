Hindustan Hindi News
'इंडस्ट्री में तुम्हारा...', जब DDLJ के सेट पर धर्मेंद्र को देखते ही फिदा हो गई थीं हिमानी शिवपुरी, शेयर की खास यादें

24 नवंबर को धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनके निधन के बाद लगातार स्टार्स धर्मेंद्र से जुड़ी पुरानी और खास यादें शेयर कर रहे हैं। ऐसे में अब एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी ने अपने हालिया इंटरव्यू में धर्मेंद्र से जुड़ी कुछ यादें शेयर की हैं।

Sat, 29 Nov 2025 05:00 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Himani Shivpuri on Dharmendra: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर एक्टर धर्मेंद्र के निधन ने हर किसी को गहरा सदमा दिया। 24 नवंबर को धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनके निधन के बाद लगातार स्टार्स धर्मेंद्र से जुड़ी पुरानी और खास यादें शेयर कर रहे हैं। ऐसे में अब बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी ने अपने हालिया इंटरव्यू में धर्मेंद्र से जुड़ी कुछ यादें शेयर की हैं। तो चलिए जानते हैं हिमानी शिवपुरी ने इंटरव्यू में क्या बोला है।

वो इतने हैंडसम लग रहे थे

हिमानी शिवपुरी ने हाल ही में टेली टॉक इंडिया को दिया है। इस इंटरव्यू के दौरान हिमानी शिवपुरी ने बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे धर्मेंद्र जी से जुड़ी अपनी यादें शेयर की। इंटरव्यू में हिमानी ने कहा, 'यह मेरी दूसरी फिल्म DDLJ थी और वह सेट पर आए थे और क्या पर्सनैलिटी थी। मुझे लगता है कि वह 60s या 50s के आखिर में थे। इतने हैंडसम लग रहे थे, लाल गाल और ऐसा करिश्मा। और मुझे उनकी सभी फिल्मों के पल याद हैं, गुड्डी, चुपके चुपके, शोले, सत्यकाम, फूल और पत्थर... मुझे लगा कि गुड्डी को कैसा लगा होगा। वह बहुत प्यारे थे।'

धरम पाजी ने कहा, 'इंडस्ट्री में वेलकम है'

हिमानी ने आगे बताया कि कैसे उनकी को-एक्ट्रेस फरीदा जलाल ने उनकी और धर्मेंद्र दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया था। 'धरम पाजी ने कहा, 'इंडस्ट्री में वेलकम है' और ढेर सारी बधाइयां-शुभकामनाएं दीं। वो कमाल के इंसान थे। इतना प्यार और इतनी नेकी थी उनमें, यही उनकी पर्सनैलिटी थी। मेरे ख्याल से वो सबसे अंडररेटेड एक्टर थे। हमें संजीव कुमार या दिलीप कुमार तो याद रहते हैं, लेकिन धरम पाजी ने कॉमेडी भी की, ट्रेजडी भी की और एक्शन भी। वो पहले ही-मैन थे। मुझे लगता है अब जाकर लोग उन्हें उनकी असली वैल्यू दे रहे हैं। पहले कभी नहीं मिली, ऐसा मुझे लगता है। जो प्यार लोगों का उनको मिला, किसी भी एक्टर के लिए वही सबसे बड़ी चीज होती है।'

