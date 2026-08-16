मुगल-ए-आजम शोले से मदर इंडिया तक अगर अब रिलीज होती ये 7 फिल्में, तो बॉक्स ऑफिस पर मचा देती गदर
शोले, मुगल-ए-आजम, मदर इंडिया जैसी कई फिल्मों के टिकट के दाम को अब तक के इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट किया जाए तो कमाई में ये आज की पुष्पा, बाहुबली, आरआरआर जैसी कई फिल्मों को पीछे छोड़ देंगी।
इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में कई आइकॉनिक फिल्में रिलीज हुई हैं, जिन्होंने इतिहार सच दिया। इन फिल्मों ने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए, जिन्हें शायद ही कभी कोई तोड़ पाएगा। इस लिस्ट में शोले से लेकर मदर इंडिया, मुगल-ए-आजम तक कई फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई है। ये आइकॉनिक फिल्में अगर आज रिलीज होती तो बंपर कमाई करती। क्योंकि शोले, मुगल-ए-आजम, मदर इंडिया जैसी कई फिल्मों के टिकट के दाम को अब तक के इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट किया जाए तो कमाई में ये आज की पुष्पा, बाहुबली, आरआरआर जैसी कई फिल्मों को पीछे छोड़ देंगी। यहां देखें अब तक कमाई के मामले में टॉप 7 फिल्में।
शोले
रमेश सिप्पी की शोले अगर आज के वक्त में रिलीज हुई होती तो इसकी कमाई इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 3500 करोड़ रुपये होती। इस हिसाब से ये भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पर है।
मुगल-ए-आजम
मुगल-ए-आजम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस फिल्म का इनफ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भारत में ग्रास कमाई 3200 करोड़ बनती है।
मदर इंडिया
लिस्ट में मदर इंडिया सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में तीसरे नंबर पर है। इसका अडजस्टेड कलेक्शन है 2800 करोड़ रुपये।
बाहुबली 2
प्रभास स्टारर बाहुबली 2 का नाम लिस्ट में चौथे पर है। इस फिल्म ने 2200 करोड़ (इंडिया ग्रॉस इनफ्लेशन अडजस्ट के बाद) रुपये कमाए हैं।
मैंने प्यार किया
सलमान खान और भाग्यश्री की फिल्म मैंने प्यार किया लिस्ट में पांचवें पर है। इसकी कमाई है 1800 करोड़ रुपये।
हम आपके हैं कौन
लिस्ट में 6वें नंबर पर सलमान खान, माधुरी दीक्षित स्टारर मूवी हम आपके हैं कौन है। इसकी कमाई है 1700 करोड़ रुपये।
कुली
अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुली लिस्ट में नंबर 7 पर है। इसकी कमाई है 1550 करोड़ रुपये।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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